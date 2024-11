Die neueste Ergänzung zum Düne Das Franchise möchte kein einmaliger Einstieg sein. Entsprechend Dune: Prophezeiung Ausführender Produzent Jordan Goldberg: „In diesem Universum gibt es so viele Dinge, die man ansprechen kann – unsere Charaktere selbst sind unglaublich reichhaltig und ihre Entscheidungen, ihre Hintergrundgeschichten und ihre Motivationen geben uns viel Potenzial für weitere Geschichten.“ Ich hoffe, dass wir so lange wie möglich durchhalten können. Ich meine, die Show heißt Dune: ProphezeiungWir fangen also gerade erst damit an, wie das alles 10.000 Jahre später mit Paul Atreides zustande kommt.“

Star Travis Fimmel sagt lachend: „Es ist wirklich ein historisches Stück, nicht wahr?“

„Es ist ein futuristisches Stück aus der Zeit“, stimmt Goldberg zu.

Während eines kürzlichen Tages mit Rundtischinterviews mit den Darstellern und Produzenten hinter der HBO-Spinoff-Serie, Dune: Prophezeiungist ein seltsamer Ort in Düne Überlieferungen waren ein großes Gesprächsthema – vor allem, weil in der Serie untersucht wurde, wie Technologie in diesem speziellen Zeitraum funktioniert.

Showrunnerin Alison Schapker gibt zu, dass die Prophezeiung Team wurde „definitiv von Denis Villeneuves Universum beeinflusst – ich denke, er hat wirklich alles eröffnet Düne Für die Menschen ist es ein unglaubliches Spektakel, das aber auch wirklich in den Charakteren verankert ist. Also ja, wir sehen uns selbst als 10.000 Jahre früher, aber wenn wir mit diesen Filmen aus der Ferne sprechen.“

Und das bedeutet eine ganz andere Einstellung, wenn es darum geht, wie Technologie in diesem fiktiven Universum funktioniert, insbesondere in einem Universum, das mit den Folgen eines brutalen Krieges zwischen KI und der Menschheit zu kämpfen hat, wie man weiß Düne-Köpfe wie der Butlerian Jihad. Nach diesem hundertjährigen Konflikt wurde der Einsatz aller sogenannten „Denkmaschinen“ verboten; bei Frank Herbert Düne – und dementsprechend auch Villeneuves Düne Filme – diese Technologie gilt als Relikt der Vergangenheit, da der Butler-Dschihad buchstäblich vor Tausenden von Jahren stattfand.

Allerdings sind die Charaktere von Prophezeiungdie viel früher in der Zeitleiste spielt, haben eine viel klarere Erinnerung an den brutalen Kampf zwischen KI und der Menschheit, der zu dieser Ablehnung führte … sowie eine klarere Erinnerung daran, wie nützlich diese jetzt verbotene Technologie sein kann. Darstellerin Chloe Lea merkt an, dass „der Krieg zwischen Computern und der Menschheit erst vor relativ kurzer Zeit stattfand, da unsere Charaktere der Schwesternschaft angehörten.“ Daher habe ich das Gefühl, dass die Angst vor Technologie wahrscheinlich tief in uns verwurzelt ist. Wahrscheinlich ist es noch recht frisch.“

Fimmel fügt hinzu: „Stellen Sie sich vor, jedem würde heute einfach sein Telefon abgenommen. Es würde die Welt einfach in ein Chaos stürzen. Du musst selbst nachdenken. Man kann es nicht einfach googeln.“

Das soll nicht heißen, dass Technologie jeglicher Art vom Tisch ist – Prophezeiungwie der Rest von Dünenutzt die „Holtzman“-Abwehrtechnologie in großem Umfang, um Fortschritte wie die Raumfahrt und persönliche Körperschutzschilde voranzutreiben, die Menschen vor den meisten Angriffsformen schützen.

„Es ist ein wirklich cooles Gerät in den Filmen und Büchern, also ist es cool, das in unserer Welt zu haben“, sagt Goldberg. „Und wir haben es auf andere Dinge ausgeweitet. Unsere Luftkissenfahrzeuge werden von Holtzman erzeugt, wir haben ein Gefängnis, in dem Menschen mit Holtzman-Gürteln schweben. Wir haben auch Rollstühle, die durch Holtzman schweben. Es macht Spaß, einige der Grundlagen der Technologie zu nehmen und zu zeigen, wie sie in unserem Universum verbreitet sind.“

Darüber hinaus schreitet die Menschheit als recht anpassungsfähige Spezies (zumindest in Herberts fiktionalem Universum) auf neue Weise voran. „Das Interessante an unserer Show ist, dass es eine gewisse Stagnation gibt, wenn man die Leute auf diese Weise von der Technologie abhält“, sagt Goldberg. „Wie reagiert die Menschheit darauf?“ DüneAls Antwort auf diese Frage lautet er weiter: „All diese verschiedenen Schulen, darunter auch die Schwesternschaft, stürzen sich in den Kampf, um die nächste menschliche Evolution anzuführen.“

Die Schwesternschaft – ein von Frauen geführter Orden, der sich der Führung der Zukunft der Menschheit widmet – wird sich schließlich zur Bene Gesserit entwickeln, einem mächtigen Kollektiv von Frauen mit übernatürlichen Fähigkeiten, die durch strenges Training erworben wurden. Doch schon in den Anfängen der Schwesternschaft haben ihre Mitglieder unter anderem die Fähigkeit entwickelt, Lügen aufzudecken.

Da wir uns nicht auf Technologie verlassen können, meint Darstellerin Jade Anouka, „bedeutet das, dass wir uns viel mehr auf unseren Körper und unsere Fähigkeiten konzentrieren.“ Anouka spielt eine weitere Schülerin der Schwesternschaft und beschreibt die Ausbildung, die sie und ihre Mitschüler erhalten, als eine Möglichkeit, „die Fähigkeiten freizusetzen, die wir in uns selbst haben und die so mächtig sind – tatsächlich fokussieren, nach innen schauen und sagen: Okay, wir können lehren.“ Sie lernen, Ihren Körper auf molekularer Ebene zu kontrollieren und tatsächlich in der Lage zu sein, Menschen zu lesen.“

Vorher ProphezeiungSchapker war ausführender Produzent bei HBO Westworlddie auch „ihre eigenen Gedanken über künstliche Intelligenz machte“. Daher war ich sehr gut in die aktuellen Debatten eingebunden und habe sie im Auge behalten.“

Ich gehe von der Arbeit weiter Westworld und seine tief verwurzelten Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der KI, sagt sie, „in eine Welt auf der anderen Seite unseres Konflikts mit künstlicher Intelligenz – und tatsächlich mit den Folgen und Konsequenzen sowie der Angst und dem Misstrauen durch das Verbot von Maschinen umzugehen, und.“ auch um zu wissen, was dazwischen liegt Düne Universum, ein wirklich hoher Preis für die Menschheit, wenn sie ihre Entscheidungsfreiheit auf diese Weise aufgibt … Es ist abgefahren und wunderbar.“

Schapker stellte fest, dass das kürzlich wiederbelebte Interesse an Düne „Es könnte zu keinem besseren Zeitpunkt geschehen, denn hier sind wir und stürzen uns Hals über Kopf darauf, unser Denken den Maschinen zu überlassen, im Guten wie im Schlechten.“ Es ist der richtige Zeitpunkt, Fragen zu stellen, und ich denke Düne stellt eine ganze Reihe von Fragen, wohin das führen könnte.“

Star Jodhi May stimmt zu. „Es ist nicht unbedingt neu, aber die Art und Weise, wie es mit dem übereinstimmt, was wir gerade durchmachen und was es für uns im Alltag bedeutet, ist wirklich vorausschauend. (Herbert) war seiner Zeit in dem, worüber er sprach, wirklich voraus – den Gefahren, die es bedeutet, in synthetische oder mechanische Produkte zu investieren. In dem Maße, in dem wir uns der Autorität und Selbstbestimmung entledigen.“

Dune: Prophezeiung Premiere am Sonntag, 17. November, auf HBO und Max. Melden Sie sich hier für ein Max-Abonnement an.