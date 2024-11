Im neuen Trailer zu Das letzte ShowgirlPamela Anderson wird in der Rolle der tragischen Figur Shelly vorgestellt, die das einzige Leben, das sie wirklich kannte, hinter sich lassen muss. Sehen Sie es sich unten an.

„Die Kostüme, die Bühnenbilder. Wir waren Botschafter für Stil und Anmut“, sagt Anderson im Trailer, der eine Vorschau auf den neuen Originalsong „Beautiful That Way“ von Miley Cyrus enthält. „Ich kann mir mein Leben ohne es nicht vorstellen.“

In der offiziellen Logline wird Shelly als „ein glamouröses Showgirl beschrieben, das für ihre Zukunft planen muss, als ihre Show nach 30 Jahren abrupt endet.“ Im Film sind außerdem Jamie Lee Curtis als Kellnerin und Shellys beste Freundin Annette zu sehen.

Regie führte Francis Ford Coppolas Enkelin Gia Coppola, Das letzte Showgirl wurde von Kate Gersten geschrieben (Der gute Ort, Mozart im Dschungel). Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka und Billie Lourd runden die Besetzung ab.

Das letzte Showgirl wird am 13. Dezember in Los Angeles in limitierter Auflage erscheinen, bevor er am 10. Januar 2025 landesweit in die Kinos kommt.