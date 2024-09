Kistenwühlen ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, die tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben hervorbringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe nimmt David Yow von The Jesus Lizard 10 großartige Alben von Künstlern mit Namen mit „L“ unter die Lupe.

Zum ersten Mal seit über einem Vierteljahrhundert ist ein neues Album von The Jesus Lizard in Sicht, scharf wie eine schmutzige Bombe, die bereit ist, Chaos zu verursachen und mit ihrer reptilartigen Art von Noise Rock alles kaputt zu machen. Aber mit Gestell (erscheint am Freitag, 13. September bei Ipecac Recordings; hier vorbestellen) erscheint volle 26 Jahre nach der letzten Veröffentlichung der Band. Hat The Jesus Lizard immer noch die geheime, wilde Soße, die Platten wie Ziege oder Lügner so schlagkräftig?

Holen Sie sich hier Tickets für The Jesus Lizard

Verdammt, ja, das tun sie.

Wie man auf Singles wie „Hide & Seek“ und „Alexis Feels Sick“ hören kann, scheint der Lauf der Zeit wenig Einfluss auf die klanglichen und thematischen Interessen von The Jesus Lizard gehabt zu haben. Gestell ist genauso energiegeladen, aggressiv und laut wie das gesamte Material der Band aus den 90ern.

„Sehen Sie, die Sache ist, dass ich heutzutage kaum noch Musik höre. Vielleicht gelegentlich, wenn ich fahre, aber zu Hause nie“, erzählt Frontmann David Yow Folge. Stattdessen dringen an sein Ohr nur die Geräusche der „schreienden Katze und der Frau, die fragt, wann es Abendessen gibt, und so ein Scheiß.“

Infolge, Gestell fühlt sich eher wie eine lange verschollene Session von 1997 an als wie ein Comeback-Album, das The Jesus Lizard in die 2020er bringen soll – und Gott sei Dank dafür. Ändere dich nie, Jesus Lizard, ändere dich nie.

Zur Feier der Veröffentlichung von Gestellhaben wir uns mit Yow in Verbindung gesetzt, um über unsere Crate Digging-Reihe über Musik zu sprechen. In typischer Yow-Manier hat er sich über das Konzept der Kolumne lustig gemacht und sich dafür entschieden, keine Alben aus einem bestimmten Genre oder einer bestimmten Szene aufzulisten, sondern eine Sammlung von Platten von Künstlern, deren Name mit „L“ beginnt. Das muss man einfach lieben.

„Ich habe diese Liste erstellt, weil ich in den letzten drei oder vier Jahren auf Lhasa De Sela aufmerksam geworden bin … ich wollte sie einfach irgendwie darin aufnehmen“, erklärt Yow. „Und ihr Name beginnt mit ‚L‘ und Led Zeppelin war mein erstes Konzert, also habe ich einfach beschlossen, Namen zu verwenden, die mit ‚L‘ beginnen. Ich habe meine iTunes-Musik durchgesehen und nach ‚L‘ sortiert, und einige davon waren ziemlich dürftig. Wie Lotte Lenya – äh, ist mir egal. Und Love Kit, das war eine Band, in der meine Frau vor Jahren war, also egal.“

Unten finden Sie die vollständige Liste der Alben von The Jesus Lizard-Frontmann David Yow mit Künstlern, deren Name mit „L“ beginnt. Sie können auch unsere Rezension lesen von Gestell’s erste Single „Hide & Seek“ sowie unsere Reflexionen zur Zusammenarbeit der Band mit Produzent Steve Albini. The Jesus Lizard hat außerdem eine Menge Tourdaten vor sich; Tickets gibt es hier.