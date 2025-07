Dead & Company feiert am 1., 2. und 3. August 60 Jahre der Grateful Dead mit drei riesigen Hometown -Shows im Golden Gate Park in San Francisco. Für diese toten Köpfe ohne Tickets hat die Band am 3. August eine spezielle Live -IMAX -Vorführung des letzten Konzerts angekündigt.

Die Vorführung findet landesweit in 30 IMAX -Theatern statt, ab 17:30 Uhr PT und rund dreieinhalb Stunden. Tickets werden jetzt über die Website von IMAX zum Verkauf angeboten, und alle Teilnehmer erhalten außerdem ein Sammler -Mini -Poster und ein Lanyard.

