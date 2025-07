Fast 20 Jahre nach Isaac Hayes, der legendären Stimme des Küchenchefs an South ParkInmitten von Kontroversen ließ sein Sohn Isaac Hayes III. Aufmerksam, indem er die Schuld auf Scientology, nicht seinen Vater, die Schuld aufgreift.

Hayes ‚Abreise fand 2006 statt, kurz nachdem die Show die inzwischen berüchtigte Episode „gefangen in The Closet“, eine brutale Takedown of Scientology, ausstrahlte. Zu dieser Zeit wurde die folgende Erklärung in seinem Namen herausgegeben: „Es gibt einen Platz in dieser Welt, wenn Satire endet, und Intoleranz und Bigotterie gegenüber religiösen Überzeugungen anderer beginnen.“

Aber laut Isaac Hayes III. Schrieb sein Vater diese Worte nie – und hat diese Entscheidung nie getroffen. „Mein Vater hat nicht aufgehört South Park. Scientology hat es getan „, schrieb Hayes III kürzlich in sozialen Medien.

Hayes III fuhr fort: „Er war in keiner Bedingung, um von irgendetwas zurückzutreten. Die Wahrheit ist, jemand anderes in seinem Scientology -Kreis hat diese Entscheidung getroffen und die Show für ihn beendet.“

In einem kürzlichen Interview mit Cracked lieferte Hayes III mehr Einblicke. „Zu dieser Zeit waren die Menschen, die um ihn herum waren, größtenteils Scientologen – seine Publizisten und das Management“, sagte er. „Diese Entscheidungen über seine Beteiligung an der Show, seine Verlassen der Show, wurden von diesen Menschen und nicht von ihm getroffen. Er hätte diese Show nie verlassen.

Hayes, der 2008 verstorben ist, kehrte nie zurück zu South Park vor seinem Tod. Sein Sohn stellte jedoch darauf hin, dass er es liebte, Chefkoch zu äußern und sich mit den Fans über den Charakter zu verbinden: „Er würde mit Menschen scherzen, die seine Stimme erkannten, und er hat es wirklich genossen, Teil der Show zu sein.“

Isaac Hayes III ist kein Unbekannter, wenn er sich im Namen seines Vaters ausspricht. Im August 2024 gewann er eine einstweilige Verfügung gegen Donald Trump, um den jetzt Präsidenten daran zu hindern, das Lied seines Vaters „Hold on, I Come Come“ bei Kampagnenkundgebungen ohne Erlaubnis zu verwenden.

South Park Die 27. Staffel wird am Mittwoch, den 23. Juli, ausgestrahlt, nachdem er wegen seiner Fusion mit Skydance zwei Wochen von Paramount+ verzögert wurde.