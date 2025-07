Die Fantastic Four: Erste Schritte Beginnt richtig, wenn sich für Sue Storm (Vanessa Kirby) und Reed Richards (Pedro Pascal) alles verändern soll: Endlich sind sie ein menschlicher Schwangerschaftszyklus davon ab, Eltern zu werden. Es ist eine ganz andere Art von Abenteuer für sie im Vergleich zu furchterregenden Feinden mit dem Rest ihrer superheldenhaften Familie-Johnny Storm (Joseph Quinn) und Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach). Und es ist fast so beängstigend wie die Tatsache, dass das alternative Universum Erde, auf dem sie leben, von einem Raumgott namens Galactus (Ralph Ineson) angegriffen wurde. Laut seinem Herald der Silver Surfer (Julia Garner), Galactus -Hunger für Planeten und die nächste Erde auf der Speisekarte.

Regie von Matt Shakman, Erste Schrittehatte in gewisser Weise einen leichteren Job als andere jüngste Einträge im Marvel Cinematic-Universum, da es keine bereits bestehende Kontinuität hat-stattdessen ist dies eine frische Geschichte mit frischen Charakteren, die zum ersten Mal vorgestellt werden. Ignorieren, das heißt, dass dies der fünfte produzierte ist Fantastische vier Der Film bis heute, die vierte brandneue Besetzung, um die Charaktere zu spielen, und beim zweiten Mal war ein Regisseur vor der Herausforderung, Major Marvel-Bösewicht Galactus auf die Leinwand zu setzen.

Im Gegensatz zu Tim Storys 2007 von 2007 Fantastische vier: Aufstieg des Silbersurfers (Was Galactus als riesige, glühende Wolke darstellte) Shakman blinkt nicht von der Idee, a zu setzen groß Alter mit einem stilvollen Hut lose auf Manhattan. Was für eine Welt, in der wir sehen können, wie ein kaijugroßer Celestial einen Times-Platz mit Anzeigen für alternative Universumsunternehmen klopft (Alternatives Universum, dh mit Ausnahme von Little Caesar’s, Macher of Fine Fantastische vier-Themenpizzas).

Verwandte Video

Shakman (der zuvor alle neun Folgen von Wandavision) Leicht hart darin, sein eigenes Taschenuniversum innerhalb der MCU zu kreieren, von Berührungen seiner eigenen Popkultur bis hin zu dem ganzen Erscheinungsbild und Gefühl der Sache. Das Engagement für die Ästhetik der Retro-Future-60er Jahre ist von dem Sprung eines der reinsten Freuden dieses Films, vom Art-Deco-Innenarchitektur bis zum Styling bis zum Styling bis zum Kleiderschrank-obwohl Sue zum Glück keinen Guff für häufiges Tragen von Hosen bekommt.

Michael Giacchinos epischer Punktzahl (mit diesem Chorstich von „Fantastische Fourrrrrr!“) ist vielleicht einige der bisher größten Arbeit des Komponisten. Es gibt einige CGI auf dem Bildschirm, das sich ein bisschen unterkocht anfühlt, aber es gibt auch so sorgfältige Überlegungen in die Art von Technologie, die in dieser Welt vorhanden ist, Kreidebretter und Kathodenstrahlröhren und Plattenspieler, die für digitale Tech stehen, auch wenn der Fantasticar durch den Himmel steigt. Vielleicht macht es nicht alles Sinn, aber Sie kaufen es mit dem gleichen Glaubenssprung ein, der es Ihnen ermöglicht, Menschen mit Supermächten zu akzeptieren, die den Tag retten.

Erste SchritteTrotz des Titels ist keine Ursprungsgeschichte, aber der Film schlägt (okay, a Serie von Beats), um schnell genau zusammenzufassen, wie vier Astronauten ihre besonderen Fähigkeiten hatten. Dies führt nur zu der neuesten filmischen Verwendung von fiktivem Nachrichtenmaterial, um dem Publikum eine wichtige Handlungs -Hintergrundgeschichte zu vermitteln. Etwas für die Filmemacher der Zukunft zu berücksichtigen: wenn der Journalismus stirbt, Wie werden Sie Ausstellungen in Ihren Filmen liefern? Zugegeben, der Tod des Journalismus mag einige andere Konsequenzen haben, aber das ist im Moment.

In Bezug auf diese Ausstellung, Erste Schritte soll auch dafür gelobt werden, die Handlung schlank zu halten: So viel Spaß es auch gewesen sein mag, John Malkovich den roten Geist spielen zu sehen, und diese Sequenz zu schneiden, ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass dieser Film alles andere zu tun hat. Stattdessen erhalten wir nur einen kurzen Vorgeschmack auf einige der berühmtesten Schurken der Fantastic Four als Montage, die es uns auch ermöglicht, die Kräfte der vier frühzeitig in Aktion zu sehen. (Während Galactus hier das Hauptaugenmerk ist, arbeitet Paul Walker Hauser wunderbar mit seinen begrenzten Auftritten als Maulwurfsmann und gibt dem Film einige seiner reinsten Komödien aus.)

Die Meless der Handlung ermöglicht auch die Art der Lockerheit, in der Charaktere in einer Szene lebendig werden können, was bei der Festlegung neuer Charaktere unerlässlich ist. Zumindest neu für diese Schauspieler. Pedro Pascal lockert gut in seine Filmstar -Ära, um herauszufinden, wie man gerade genug von seinem wesentlichen Selbst in eine Rolle bringt und gleichzeitig wirklich eine spielt Charakter. Seine Reed Richards hat eine heftige Steifheit, die sich zunächst etwas unnatürlich anfühlt, aber sobald es mit der allgegenwärtigen Angst des Charakters synchronisiert, macht alles Sinn. Er ist der klügste Mann der Welt, und in einer mächtigen Szene macht er deutlich, welche Art von Last es ihm macht, und ist zu schlau, um nicht jede schreckliche Möglichkeit zu betrachten, die er und seine Lieben konfrontiert sind.

Glücklicherweise hat er einige ziemlich beeindruckende Lieben. Vanessa Kirbys Sue definiert die Idee, dass Mutterschaft eine Quelle der Stärke ist. Der Film positioniert sie auf sehr reale Weise als die Welt Mutter zu einer Zeit, in der die Welt es sehr braucht, und die Art und Weise, wie Kirby diese Seite von Sue mit einem ironischen Sinn für Humor und einigen ernsthaft schlechten Momenten ist, ist ein echtes Beweis für ihre Talente.

In dieser Zeit von CGI ist es inzwischen ein bisschen schwer, sicher zu sein Wie Ebon Moss-Bachrach kann für seine Leistung viel Anerkennung erteilt werden, aber er ist ohne Frage perfektes Casting für Ben, indem er die rau-und-tumbische Seite des Charakters herausbringt und gleichzeitig seine Chemie mit Joseph Quinns Johnny festnagelt. Es ist die Besetzung, die uns das Prestige -Fernseher gegeben hat: Pascal Breaking In Breaking In Game of Thrones Bevor Sie einen echten Ruhm treffen Der Mandalorianer Und Der letzte von uns. Kirby blendete in den ersten beiden Spielzeiten von blendend Die Kronewährend Moss-Bachrach natürlich eine sofortige Ikone mit wurde Der Bär und Quinn getötet mit seinem Debüt in Fremde Dinge Staffel 4.

Hat sich Quinn am Set jemals verlegen, als der einzige ohne Emmy -Nominierung? Nun, er ist immer noch ziemlich jung. Hoffentlich Julia Garner (ein dreimaliger Emmy-Gewinner für Ozark) hat ihn nicht so schlecht geärgert. Natürlich war diese vermutete, dass Garner jemals gleichzeitig wie alle anderen ansetzt wurde: Durch die CGI -Schichten, die verwendet wurden, um diesen Charakter zu rendern, bringt sie eine gewisse strenge Gnade in die Rolle von Galactus ‚Herald.

Berufung Erste Schritte der beste Fantastische vier Der Film ist dank der Low-Budget-Heiterkeit der Roger Corman-produzierten Bemühungen von 1994, der beiden glanzlosen (und offensichtlichen sexistischen) 2000er-Filme und Josh Tranks Katastrophe 2015, dank der schlechten Heiterkeit von Roger Corman-produziertem Bemühungen von 1994. Doch nur nach eigenem Ermessen ist es ein solides Comic -Abenteuer, dem es nicht schäme, ein Comic -Abenteuer zu sein – in der Tat findet es echte Kraft in seiner Liebe zu seinen Wurzeln. Hoffentlich ist das eine Energie, die die MCU mit sich bringen kann. Denn das hat diese Geschichten seit dem Tag am Leben gehalten, dass ein Kind namens Stan Lee einige Ideen für Charaktere erwirtschaftete, und sein Kumpel Jack Kirby hat sie zum Leben erweckt.

Die Fantastic Four: Erste Schritte tritt am Freitag, den 25. Juli, in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=18qqwa5mecs