Nicht alle Soundtracks werden gleichermaßen erstellt. Es ist eine schwierige Leistung zu erreichen und balancieren die heftige visuelle Kunst mit der Transportkraft der Musik. Es gibt Soundtracks, die den Test der Zeit bestanden haben, wie die von der Zeit infundierten Grundlagen von Samstag Nacht Fieber Und Lila Regen. Und dann gibt es Soundtracks, die in letzter Zeit aufgetaucht sind und Filme eingehalten haben, bevor sie überhaupt in die Kinos kommen, wie die Werke von Jordan Peele und seiner Firma Monkeypaw Productions.

Peele versteht aus erster Hand, dass die Zusammenstellung eines affektiven Soundtracks für das Erlebnis der Filmemachen von entscheidender Bedeutung ist. Seine Produktionsfirma erregte zunächst die Aufmerksamkeit für die Verwendung von Musik im Dezember 2018, als der Trailer für den Film Jordan Peele geschrieben und 2019 inszenierte Uns debütiert. Das Oakland -Duo Luniz ‚1995 Single „I Got 5 drauf“ wurde als „gebundene Mischung“ wiedergeboren, thematisch mit dem Konzept des Films verbunden.

In dieser Version hallte der Gesang von Michael Marshall, der Jahrzehnte als unveränderte Merkmal verbracht hat, um die dekonstruierten Schichten des Songs, die ursprünglich von Produzent -Tonkapone zusammengestellt wurde. In das bedrohliche Tempo gezogen, dann durch Orchesterzinger verstärkt, wurde „ich 5 darauf“ zu einer schrecklichen, atmosphärischen Version von sich selbst, die das Profil des Original -Songs stark aufgehoben hat.

Die Auswirkungen, die Monkeypaw Productions auf die Soundtrack -Landschaft hatte IHNein Film, der angeblich über einen vielversprechenden jungen Fußballspieler (Cameron Cade, der von Tyriq Withers porträtiert wurde) eingeladen wurde, auf dem isolierten Gelände eines alternden Star -Quarterback (Isaiah White, dargestellt von Marlon Wayans) zu trainieren. Leiter des britischen Komponisten und Künstlers Bobby Krlic alias The Haxan Cloak, der Partitur und der Soundtrack von IHN baut die Welt intensiv auf, die vom Regisseur Justin Tipping erstellt wurde. „Justin und ich sind gleich alt“, sagt Krlic. „Wir sind mit vielen Musik und Filmen, Kunst und Mode aufgewachsen. Von der Minute, in der ich anfing, mit ihm zu sprechen, musste viel gesagt werden, was nicht einmal gesagt werden musste.“

Krlic forderte einige der ehrgeizigsten Hip-Hop-Künstler auf, den Soundtrack auszubilden, einschließlich etablierter Untergrundakte wie Denzel Curry und Guapdad 4000.

Sowohl Curry als auch Guap haben zuvor zu Soundtracks beigetragen, und sie haben die Palette möglicher Erfahrungen gemacht. „Ich versuche nicht, sich in einem anderen Film -Soundtrack zu schämen, in dem sie die schwächste Version von Versen genehmigten, die ich getan habe“, sagt Guapdad. „Ich habe diese Scheiße schon einmal durchgemacht. Ich bin damit nicht verdammt. Ich wollte noch einen Schall Film Moment. Ich habe den Titelsong und die große Single für die erste bekommen Schall Film. Und darauf war ich für immer stolz. Meine Familie hat das gesehen. Es spielt immer noch auf Credits. Wie ich wollte Das wieder.“