Zählen Sie Roseanne Barr nicht unter denjenigen, die Jimmy Kimmels Rückkehr zum Fernsehen feiern. In einem Interview mit NewsNation, das vor der Übertragung von Dienstag durchgeführt wurde Jimmy Kimmel Live!erstere Roseanne Star riss ABC ab, damit die „Doppelmoral“ sie aus der Luft geschleuderte und Kimmel erlaubte, zurückzukehren.

Wenn Sie sich erinnern, wurde Barr von ABCs gebootet Roseanne Neustart im Jahr 2018, nachdem sie getwittert hatte, dass Barack Obamas Berater Valerie Jarrett ein Produkt war Planet der Affen und die „Muslimbruderschaft“. „Ich habe mein ganzes Leben ruiniert, keine Vergebung und all meine Arbeit gestohlen – ein Rassist für Zeit und Ewigkeit, weil er jemanden rassistisch missbilligt hat“, beklagte Barr. „Es zeigt nur, wie sie denken. Es ist eine Doppelmoral.“

Barr prognostizierte auch, dass Kimmel sich „anfeuern würde und seine Fans, alle, was ist es, 2.000 von ihnen. Sie werden sich ermutigt fühlen und, wie sie einen weiteren Kampf gegen Trump und die Menschen in den Vereinigten Staaten gewonnen haben. Für das, was es wert ist, während Kimmel Trump während des Monologs am Dienstag verfolgt hat, schlug er bei der Diskussion über Charlie Kirks Mord einen unverzichtbaren Ton.

https://www.youtube.com/watch?v=AS8M5RUHPAA