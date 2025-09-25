Das Primavera Sound hat es mit einer spektakulären Aufstellung 2026, angeführt von Cure, Gorillaz, massivem Angriff, meinem blutigen Valentinstag, der Doja -Katze, dem XX, dem Pater John Misty, dem Slowdive, der Kniescheibe und vieler mehr.

Nach der Führung von Coachella hat das in Barcelona ansässige Musikfestival beschlossen, seine Aufstellung früher als gewöhnlich in diesem Jahr zu enthüllen. The fully-realized bill boasts 150 acts in total, with other highlights including Skrillex, PinkPantheress, Ethel Cain, Blood Orange, Big Thief, Rilo Kiley, Wet Leg, 2Hollis, Alex G, Geese, Knocked Loose, Mac DeMarco, Viagra Boys, MARINA, Amaarae, Einstürzende Neubauten, Touché Amoré, Panda Bear, Joey Valence & Brae, Texas ist der Grund, Dijon, Cameron Winter, Merzbow, Wasser aus Ihren Augen und Lambrini -Mädchen.

Primavera Sound 2026 findet vom 4. bis 6. Juni im Parc del Fòrum in Barcelona, ​​Spanien, statt. Das Programm des Feestivals umfasst auch eine Party am 3. Juni am Mittwochabend am 3. Juni und Primavera -Bits mit Carl Cox, Joseph Capriati, Blond: Ish und Greta am Sonntag, dem 7. Juni,.

Die Ticketregistrierung ist bis zum 28. September geöffnet, und ein Fan-Vorverkauf ab dem 29. September um 11:00 Uhr CEST. General On-Sale folgt am 30. September um 11:00 Uhr CEST. Besuchen Sie die Website des Festivals für weitere Informationen.

Verwandte Video