*WARNUNG: Dieser Artikel enthält Spoiler*

Wo kann man überhaupt mit der heutigen Folge von beginnen South Park? Nach einem wochenden Zentrum-offiziell auf Trey Parker und Matt Stones Unfähigkeit zugeschrieben, die Episode pünktlich zu beenden, aber wahrscheinlich auch beabsichtigt, einige Entfernungen zu den Ereignissen rund um den Mord an Charlie Kirk zu schaffen-war es jedermanns Vermutung, in welche Richtung das Comedy-Duo eingehen würde. Parker und Stone haben sich nie davon abgehalten, die dritte Schiene zu berühren, aber die erhöhte Rhetorik um politische Gewalt, die heute durch die gezielten Schießerei in einer Eisfindungseinrichtung in Dallas, Texas, wieder unterstrichen wurde, sorgte für einen Hintergrund South Park Schöpfer waren wahrscheinlich nicht bereit zu konfrontieren. Stattdessen entschieden sie sich am Mittwoch für einen weit weniger spaltenden Weg und politisch belasteten Weg: den Krieg im Gaza.

Zum ersten Mal seit der Israels Invasion in Gaza vor zwei Jahren begann Parker und Stone die Krise vor zwei Jahren-aber in der Art, dass sie es nur konnten. Die Episode beginnt mit den Schülern von South Park Elementary, die Wetten auf Vorhersagemärkte wie Kashi und Polymarket platzieren. Eine der beliebtesten Requisiten war, ob Kyles Mutter Gaza schlagen und ein palästinensisches Krankenhaus zerstören würde. Schockierend ist Cartman nicht hinter der Stütze selbst, aber nachdem er das lukrative Potenzial bei der Erhöhung seiner Chancen erkannt hat, schlüpft er ein Schema aus.

„Seit Kyle alle sauer gemacht hat, steigt die Chancen, dass seine Mutter Gaza angreifen wird“, erklärt Cartman. „Wir können Kyle beeinflussen, um die Gewinnchancen mehr zu erzielen. Es ist ein Interessenkonflikt, es ist eine Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Alles, was wir tun müssen, ist sicherzustellen, dass Kyle wütend bleibt und über seine Mutter über antisemetische Scheiße spricht, um die Chancen mehr zu besetzen … es ist offensichtlicher Wutköder.“

Und Go beginnt mit der Geschichte B mit Donald Trump Jr., der als strategischer Berater für Predictive Markets, Vorsitzender der Commodities Futures Trading Commission, dargestellt wird. Und Sonderberater in Israel. Kyle befindet sich bald in einem Telefonspiel mit Trumps ältester Sohn, als er versucht, die Wette aus der App zu entfernen.

„Wenn es beleidigend ist, sollten Sie mit dem FCC sprechen… mit Brendan Carr sprechen“, sagt Trump Jr. Kyle und stellt die Bühne für das größte Highlight der Episode.

Aber zuerst geben wir zuerst, was Daddy Trump bis zu dieser gesamten Episode entspricht. Nachdem Trump festgestellt hat, dass sein Leben nach dem Klopfen von Satan verändert wird, wird Trump entschlossen, das Baby loszuwerden. Unglücklicherweise für FCC -Kommissar Carr taucht er zur falschen Zeit am falschen Ort auf und stolpert in die einzelnen Plots von Trump, wodurch sich selbst ernsthaft verletzt wird. Bis zum Ende der Episode hat Carr einen Fall von Toxoplasmose aus der Exposition gegenüber Kategoten aufgenommen. „Wenn es das Gehirn erreicht, kann er seine Redefreiheit verlieren“, warnt der Arzt den Vizepräsidenten JD Vance.

Was Kyles Mutter betrifft? Sie bombardiert nie Gaza, aber sie reist nach Israel, um Premierminister Benjamin Netanyahu zu beschleunigen: „Nur wer denkst du, tötest du Tausende und flach die Nachbarschaften ab und schlang dich dann in Judentum wie ein Schild vor Kritik?“

Nach seiner Premiere in Comedy Central, Staffel 27, Folge 5 von South Park – „Interessenkonflikt“ – wird ab Donnerstag, dem 25. September, auf Hulu zur Verfügung stehen.