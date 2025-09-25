John Mulaney hat eine massive Homecoming -Show auf dem Wrigley Field in Chicago für den 11. Juli 2026 angekündigt und ihn zum ersten Standup -Komiker war, der das historische Stadion leitete.
Als Erweiterung von Mulaneys weitläufiger, fortlaufender Tour, die als „John Mulaney: Mister Why“ bezeichnet wird, ist die Special Wrigley Field Show derzeit einer seiner einzigen Tourdaten von 2026 (er wird auch zwei Nächte im Wheeler Opera House in Aspen, Colorado, am 2. Januar und 3rd). Tickets für die Show werden zunächst über Vorverkauf erhältlich sein. Fans können sich auf der offiziellen Cubs-Website der MLB anmelden und auf Tickets zugreifen.
Nachdem Mulaney das Stadion mit „Take Me Out to the Ballgame“ angeführt hatte, kündigte er die Show am Dienstag, dem 23. September, offiziell während des 7. Innings of the Cubs vs. Mets. Als Mulaney über die Fernsehsendung der bevorstehenden Wrigley-Aufführung sprach: „Dies ist ein echter Veranstaltungsort mit 35.000 Sitzplätzen. Wenn Mark Grace jeden Tag dort rauskommen und einfach liefern, Zigaretten riss, kann ich diese Menge auch mit dieser Menge rechnen. Ich bin so aufgeregt.“ Sehen Sie sich das vollständige Video unten an.
Mulaney befindet sich immer noch inmitten seiner massiven „Mister Why“ -Tour. In Boston, Durham, Detroit, Cleveland, Austin, San Francisco, Orlando, Atlanta, Washington DC und vielen anderen. Siehe John Mulaneys vollständige Liste von 2025-2026 Tourdaten unten und erhalten Sie hier Tickets.
John Mulaney 2025-2026 Tourdaten:
25.09.25 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre
26.09.26 – Boston, MA @ Boch Center – The Wang Theatre
09/27 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre
09/27 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre
28.09.28 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre
10/02 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center
10/03 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center
10/04 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center
10/04 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center
10/05 – North Charleston, SC @ North Charleston Performing Arts Center
10/10 – Saratoga, CA @ The Mountain Winery
10/11 – Las Vegas, NV @ Dolby Live – Park Theatre
10/12 – San Diego, CA @ The Rady Shell im Jacobs Park
10/15 – Belmont Park, NY @ UBS Arena
10/16 – Detroit, Mi @ Fox Theatre
10/17 – Detroit, Mi @ Fox Theatre
10/18 – Detroit, Mi @ The Fillmore
10/23 – Pittsburgh, PA @ Petersen Event Center
10/24 – Cleveland, Oh @ Palace Theatre am Playhouse Square
10/25 – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square
10/26 – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square
11/06 – Dallas, TX @ Texas Trust Cu Theatre
11/07 – Dallas, TX @ Texas Trust Cu Theatre
11/08 – Houston, TX @ Smart Financial Center im Sugar Land
11/11 – San Antonio, TX @ Majestic Theatre
11/12 – San Antonio, TX @ Majestic Theatre
11/13 – Austin, TX @ Bass Concert Hall
11/14 – Austin, TX @ Bass Concert Hall
11/15 – Austin, TX @ Bass Concert Hall
11/15 – Austin, TX @ Bass Concert Hall
22.11. – San Francisco, CA @ The Masonic
11/21 – San Francisco, CA @ The Masonic
11/22 – San Francisco, CA @ The Masonic
11/23 – Oakland, CA @ Paramount Theatre
12/06 – Tampa, FL @ Straz Center
12/07 – Hollywood, FL @ Hard Rock Live
12/08 – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts
12/09 – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts
12/10 – Orlando, FL @ Walt Disney Theatre im Dr. Phillips Center for the Performing Arts
12/11 – Orlando, FL @ Walt Disney Theatre im Dr. Phillips Center for the Performing Arts
12/12 – Atlanta, GA @ Fox Theatre
12/13 – Atlanta, GA @ Fox Theatre
12.12. – Washington, DC @ The Hymne
12.12. – Washington, DC @ The Hymne
12.12. – Washington, DC @ The Hymne
12.12. Washington, DC @ The Hymne – Late Show
12/21 – Washington, DC @ The Hymne
12/31 – Portland oder @ Moda Center
01/02 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House
01/03 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House
07/11 – Chicago, IL @ Wrigley Field