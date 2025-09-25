John Mulaney hat eine massive Homecoming -Show auf dem Wrigley Field in Chicago für den 11. Juli 2026 angekündigt und ihn zum ersten Standup -Komiker war, der das historische Stadion leitete.

Als Erweiterung von Mulaneys weitläufiger, fortlaufender Tour, die als „John Mulaney: Mister Why“ bezeichnet wird, ist die Special Wrigley Field Show derzeit einer seiner einzigen Tourdaten von 2026 (er wird auch zwei Nächte im Wheeler Opera House in Aspen, Colorado, am 2. Januar und 3rd). Tickets für die Show werden zunächst über Vorverkauf erhältlich sein. Fans können sich auf der offiziellen Cubs-Website der MLB anmelden und auf Tickets zugreifen.

Nachdem Mulaney das Stadion mit „Take Me Out to the Ballgame“ angeführt hatte, kündigte er die Show am Dienstag, dem 23. September, offiziell während des 7. Innings of the Cubs vs. Mets. Als Mulaney über die Fernsehsendung der bevorstehenden Wrigley-Aufführung sprach: „Dies ist ein echter Veranstaltungsort mit 35.000 Sitzplätzen. Wenn Mark Grace jeden Tag dort rauskommen und einfach liefern, Zigaretten riss, kann ich diese Menge auch mit dieser Menge rechnen. Ich bin so aufgeregt.“ Sehen Sie sich das vollständige Video unten an.

Mulaney befindet sich immer noch inmitten seiner massiven „Mister Why“ -Tour. In Boston, Durham, Detroit, Cleveland, Austin, San Francisco, Orlando, Atlanta, Washington DC und vielen anderen. Siehe John Mulaneys vollständige Liste von 2025-2026 Tourdaten unten und erhalten Sie hier Tickets.

John Mulaney 2025-2026 Tourdaten:

25.09.25 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre

26.09.26 – Boston, MA @ Boch Center – The Wang Theatre

09/27 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre

09/27 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre

28.09.28 – Boston, MA @ Boch Center – Das Wang Theatre

10/02 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center

10/03 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center

10/04 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center

10/04 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center

10/05 – North Charleston, SC @ North Charleston Performing Arts Center

10/10 – Saratoga, CA @ The Mountain Winery

10/11 – Las Vegas, NV @ Dolby Live – Park Theatre

10/12 – San Diego, CA @ The Rady Shell im Jacobs Park

10/15 – Belmont Park, NY @ UBS Arena

10/16 – Detroit, Mi @ Fox Theatre

10/17 – Detroit, Mi @ Fox Theatre

10/18 – Detroit, Mi @ The Fillmore

10/23 – Pittsburgh, PA @ Petersen Event Center

10/24 – Cleveland, Oh @ Palace Theatre am Playhouse Square

10/25 – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square

10/26 – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square

11/06 – Dallas, TX @ Texas Trust Cu Theatre

11/07 – Dallas, TX @ Texas Trust Cu Theatre

11/08 – Houston, TX @ Smart Financial Center im Sugar Land

11/11 – San Antonio, TX @ Majestic Theatre

11/12 – San Antonio, TX @ Majestic Theatre

11/13 – Austin, TX @ Bass Concert Hall

11/14 – Austin, TX @ Bass Concert Hall

11/15 – Austin, TX @ Bass Concert Hall

11/15 – Austin, TX @ Bass Concert Hall

22.11. – San Francisco, CA @ The Masonic

11/21 – San Francisco, CA @ The Masonic

11/22 – San Francisco, CA @ The Masonic

11/23 – Oakland, CA @ Paramount Theatre

12/06 – Tampa, FL @ Straz Center

12/07 – Hollywood, FL @ Hard Rock Live

12/08 – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts

12/09 – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts

12/10 – Orlando, FL @ Walt Disney Theatre im Dr. Phillips Center for the Performing Arts

12/11 – Orlando, FL @ Walt Disney Theatre im Dr. Phillips Center for the Performing Arts

12/12 – Atlanta, GA @ Fox Theatre

12/13 – Atlanta, GA @ Fox Theatre

12.12. – Washington, DC @ The Hymne

12.12. – Washington, DC @ The Hymne

12.12. – Washington, DC @ The Hymne

12.12. Washington, DC @ The Hymne – Late Show

12/21 – Washington, DC @ The Hymne

12/31 – Portland oder @ Moda Center

01/02 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House

01/03 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House

07/11 – Chicago, IL @ Wrigley Field