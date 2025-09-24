Pressemitteilung: Der Aufstieg, Herbst und Erlösung von Pornostar Dirk Diggler, einem leidenschaftlichen kalifornischen Kind mit einem großen Herzen und einem noch größeren Schlag. Nachdem Dirk seine missbräuchliche Mutter aufgegeben hat, findet Dirk Flüchtling (und einen Ersatzvater) im idealistischen Filmregisseur Jack Horner, dessen Pornografie -Reich steigt und fällt, während die 70er Jahre den 80er Jahren Platz geben.

Soundtrack: Es ist leicht zu erinnern Boogie -Nächte Für seine ansteckende Amalgam der 70er Jahre Pop, Rock und Disco – Drei -Hunde -Nacht, heiße Schokolade und Rick Springfield werden besonders gut verwendet -, aber Michael Penn und Jon Brion sollten für ihre melancholischen Instrumentalpassagen nicht vergessen werden. Klingt wie etwas, das Brian Eno hätte gemacht haben, hätte er sich dem Zirkus angeschlossen, „Big Top“ bietet ein nüchternes Gegenstück zum kaleidoskopischen Groove der Ära mit Becken, Saiten und Pfeifenorgel, die an die zitternde Lippe eines traurigen Clowns hervorgerufen werden. Anderson integriert „Big Top“ in einen großen Effekt, wobei es zu Beginn in die jubelnden „Best of My Love“ der Emotionen übergeht und es dann organisch aus dem herzhaften Refrain von „nur Gott kennt“ während der Schlussmomente entstehen lässt. Sie konnten nicht nach schöneren Buchenden fragen.

Bester Zusammenbruch: Ist es bernsteinfarbene Wellen und Rollergirls Cola-Brennungssitzung, in der sowohl die Normalität von Keramikkursen als auch gackernde Tränen fetischisiert werden? Oder armer Scotty J., dessen Ärger über seine eigenen zerstörten Wahnvorstellungen nur in der Phrase „Ich bin ein verdammter Idiot“ anerkannt werden kann? Oder ist es mit Meth-Dirk’s Poolside Meltdown, eine Szene, die von den realen Turbulenzen profitiert, die über Anderson, Wahlberg, Reynolds und Thomas Jane sprudelten, von denen die letzten beiden Berichten zufolge an diesem Tag in ein schiebenes Match geraten waren. Wahlbergs Atemnot, Scottys kreuz bewaffnete Unbeholfenheit, die Art und Weise, wie Jack versucht, das Seil-Stirnband aus Dirks Stirn zu reißen. „Du bist nicht meine Mutter“, schreit Dirk über Moores Bernstein. „Du bist nicht meine verdammte Mutter!“ Es ist nicht nur Wahlbergs bester Bildschirmmoment, es ist auch Dirks gleichzeitige Anerkennung und durch die Verwendung als Waffe die Zerstörung der unausgesprochenen Bindung, die zwischen dieser Bande von Misfits besteht. Es geht nur um die grausamste Sache, die er in diesem Moment hätte sagen können, und es signalisiert die schwankenden Glocken, die die schlimmste Sequenz des Films unterstreichen.

Long Shot: Obwohl diese Eröffnungssequenz durch Maurices Club ein Wunder ist, bin ich Teil der Tracking -Aufnahme, die uns durch Jacks Backyard Pool Party führt. Wie Dirk treffen wir zum ersten Mal den größten Teil des Ensembles, und ohne zu lange an jedem Ort zu lassen, kann Anderson ihre definierenden Eigenschaften hervorheben und gleichzeitig uns zeigen, wie verwobener Stil und Drogen mit dieser Kultur waren. Als Andersons Kamera unter Wasser einen knappen Badeanzug verfolgt, sind wir bereits eingetaucht.

Ensemble: Das prüde amerikanische Publikum zu bitten, sich in eine Ersatzfamilie von Pornografen einzubauen, war nicht einfach Boogie -Nächte ein Erfolg. Glücklicherweise übersah Andersons scharfe Auge für Talent, die von Hollywood zugelassene Hunger zugunsten unkonventioneller Charakter-Schauspieler übersehen: Alte Standbys wie Robert Ridgely und Philip Baker Hall; unterschätzte Indie -Lieblinge wie Julianne Moore und Melora Walters; Und dann frische Gesichter wie John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman und Don Cheadle. Die Persönlichkeit strotzt von jedem von ihnen und infundiert jede Rolle mit Neurosen, Unsicherheiten und Macken, die mit den unappetitlichen Elementen des Films wunderbar in Konflikt geraten. Denken Sie an Don Cheadles rhythmische Hüften im Stereo-Geschäft, Luis Guzmans nasaler „Hasta Mañana!“ Oder das verbale Ping-Pong-Moore und Wahlberg spielen, während er sie durch sein Haus führt („Es ist mein Dojo!“). Die Besatzung hat nicht nur Farbe und Textur zur Ergänzung von Wahlberg und Reynolds zur Verfügung gestellt, sondern auch Oscar-Gewinner, Alt-Comedy-Legenden und echte Kassengebühren.

Fokus! Anderson versteht, dass die Person die Person sprechen Ist nicht immer die Person Apropos. Nehmen Sie die Diner -Szene zwischen Jack, Dirk, Amber und Rollergirl früh im Film: Als Jack seine filmische Sicht nachlässt, bleibt die Kamera auf Amber, die Dirk mit einer Intensität mit einer Mutter mit einer Mutter sieht, die ihr Kind zum ersten Mal sieht. Und dann ist da noch Wahlbergs stiller Zusammenbruch während „Jessies Girl“, das neben den explodierenden Feuerwerkskörpern und Rahad Jackson, der sich außerhalb des Bildschirms schimpft, neben den explodierenden Krachern ausgeht.

Nennen Sie diesen Pornostar: Authentizität war für Anderson wichtig, also sein Casting der tatsächlichen Porno -Schauspieler in Boogie -Nächte war wahrscheinlich eine ausgemachte Schlussfolgerung. Und obwohl Nina Hartley die Porno -Legende die beträchtlichste Rolle als Philandering -Frau von Little Bill spielt, ist es Veronica Hart, dass Anderson „The Meryl Streep of Porn“ bezeichnete. Im Gegensatz zu Hartley wird Harts Charakter (der Richter bei Ambers Sorgerecht) nicht durch ihre Sexualität definiert. Stattdessen wird sie als Frau der Macht und als Schiedsrichter der Gerechtigkeit dargestellt und macht eine verdammt gute Arbeit. Die Ruhmeshure Ron Jeremy wurde ebenfalls besetzt, obwohl seine Szene, in der er den Oberst James im Gefängnis aufraute, aus der endgültigen Version abgeschnitten wurde. Abgerundet werden den „Erwachsenen“ -Teil der Besetzung „Big Bust“ Pornostars Summer Cummings und Skye Blue, die als ein Paar silikonierte Vixens als Darstellungen einer Branche dienen, die in den 80er Jahren eher durch Oberflächlichkeit als durch Authentizität definiert wurde. Klug, das.

Analyse: Obwohl jeder seiner Filme radikal anders ist, gibt es eine Linie, die durch Andersons Arbeit gezogen werden kann. Auf der einen Seite haben Sie zugängliche, emotional komplexe Erzählungen mit traditionellen Story -Beats (Harte Acht, Boogie Nights, Magnolia) und auf den anderen abstrakteren Charakterstudien, die von einer bestimmten thematischen Größe durchdrungen sind (Es wird Blut, den Meister, den inhärenten Laster geben) – Punch betrunkene LiebeIch würde sagen, schenkt die Linie. Sie sind alle brillant, aber es ist Boogie -Nächte Das hat das größte Herz, das genauso unterhaltsam ist, wie es aufklärt. Und obwohl es herrlich gedreht wird und eine Geschichte erzählt, die einzigartig amerikanisch ist, ist der größte Erfolg des Films sein Ensemble, das Anderson ein fast beispielloses Maß an Empathie schenkt. Heute, da Pornografie immer mehr zu einem akzeptierten Teil der Popkultur wird, Boogie -Nächte Noch fast 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung als endgültiges Dokument der Kunstform. Ja, ich sagte Kunstform. Handeln.

– R. Colburn

