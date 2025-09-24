Die Pokémon Company International hat eine Erklärung veröffentlicht, in der auf ein Video von Eisverhaftungen reagiert wird, die vom Weißen Haus und dem Department of Homeland Security veröffentlicht wurden. Das Unternehmen bestätigte, dass es keine Erlaubnis zur Verwendung des Pokémon Anime -Titellied, das im Clip zu sehen war.

„Wir sind uns eines kürzlich vom Department of Homeland Security veröffentlichten Videos bewusst, das Bilder und Sprache enthält, die mit unserer Marke verbunden sind“, heißt es in der Erklärung. „Unser Unternehmen war nicht an der Erstellung oder Verteilung dieses Inhalts beteiligt, und die Erlaubnis wurde nicht für die Verwendung unseres geistigen Eigentums erteilt.“

Die Fans haben die Pokémon Company aufgefordert, die US -Regierung zu verklagen, um das Titellied zu verwenden. Der ehemalige Chief Legal Officer des Unternehmens sagte jedoch mit IGN, dass eine Klage höchst unwahrscheinlich ist, weil das Unternehmen „wahnsinnig öffentlich“ ist und „viele ihrer Führungskräfte in den USA auf grünen Karten“ sind.