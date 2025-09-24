Während Jimmy Kimmel am Dienstag von seiner ABC -Sperre zurückkehren wird, können viele Amerikaner nicht in der Lage sein, wie TV -Partnergiganten NexStar Media Group und Sinclair Broadcast Group angekündigt haben, dass sie sich weigern werden, um die Luft zu versorgen Jimmy Kimmel Live! Auf den Fernsehsendern besitzen sie.

Sowohl die Sinclair- als auch die Nexstar -Eigentümergruppen sind konservativ. Sinclair -Chef David Smith sagte Donald Trump im Jahr 2016 gegenüber: „Wir sind hier, um Ihre Botschaft zu übermitteln“ und hat ihn seitdem unterstützt. Während die Nexstar Media Group subtiler war, waren sie in den letzten zehn Jahren mehr als in diesem Jahr (zumindest bis zu diesem Jahr) große republikanische Spender. Zusammen nach dem Angaben New York Times, Die beiden Gruppen besitzen mehr als 20% der lokalen ABC -ABC -Affiliate -Stationen.

Kimmel zeichnete Kontroversen für seine Kommentare zur Maga -Antwort auf Charlie Kirks Attentat. ABC setzte ihn nach expliziten Drohungen des FCC -Vorsitzenden Brendan Carr aus, der sagte: „Wir können dies auf einfache Weise oder auf die harte Tour tun.“

Verwandte Video

Sinclair kündigte zunächst an, dass es ersetzen würde Jimmy Kimmel Live! Mit einer Hommage an Charlie Kirk, obwohl sich die Gruppe später zurückzog. Sie haben auch gefordert, dass Kimmel eine Entschuldigung sowie eine „aussagekräftige persönliche Spende“ sowohl an Kirks Familie als auch seiner politischen Gruppe Turning Points USA ausgibt.

NexStar hat nicht Ultimatums ausgegeben, aber derzeit versucht es, eine Fusion von 6,2 Milliarden US -Dollar mit Tegna, einem anderen Affiliate -Station -Eigentümer, zu schließen. Die Fusion würde wahrscheinlich gegen Kartellrechte verstoßen und erfordert daher die Genehmigung der FCC.

Die ABC und die Muttergesellschaft Disney wurden auch von links unter Beschuss gestellt, um die Kimmel -Saga zu behandeln. In der letzten Woche unterzeichneten über 400 Prominente einen offenen Brief mit dem Titel Kimmels Suspension „Ein dunkler Moment für die Freiheit der Rede“. Jewelah McLachlan hat ein Lilith Fair -Konzert abgesagt, das auf ABC ausgestrahlt werden soll, und Howard Stern hat sein Disney+ -Antrag abgesagt.