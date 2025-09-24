Es sieht an wie ein Weihnachten von John Waters.

Die legendäre Filmemacherin und kulturelle Ikone hat Details für seine jährliche Comedy -Tour „A John Waters Christmas“ angekündigt, die am 30. November in San Francisco, Kalifornien, mit Stopps in Seattle, Palm Springs, Boston, Chicago, Chicago, Chicago, Chicago, Atlanta und mehr, bevor er am 23. Dezember in seiner Heimatstadt von Baltimore aufläuft. Siehe den vollständigen Lauf der Daten unten.

Im selben Feiertagsgeist wird Waters seine zweite Weihnachtsparody-Single (und dritte Weihnachts-Single mit Sub Pop) veröffentlichen, „John Waters Covers ‚Little Cindy“. Der Track wird von Grammy-Gewinner Ian Brennan produziert.

„In der Tradition der Neuheitenrekorde, die ich immer geliebt habe, zolle ich dieses Jahr einen meiner Lieblings-Hymnen, der einst in meinem Album“ John Waters Christmas „aufgenommen wurde-gesungen von der immer heiligen Kindersängerin Little Cindy“, sagte Waters in einer Presseerklärung. „Ich war professionell nie in Drag, aber mit dieser kleinen Sticks-and-Stones-Geschenkbilanz für schlechte Kinder überall kanalisiere ich die Stimme und Aura von Little Cindy und stolpert sogar über die genauen Worte, die sie auf der ursprünglichen 45-rpm-Version gemacht hat. Little Cindy ist meiner Meinung nach mehr John Waters ist kleiner Cindy. “

Für die B-Seite wird Wasser „einen Latein-Besuch von St. Nicholas“ teilen, den er als „jenseits des Tales der Gimmicks, über die Spitze der Parodie und unter dem Berg der Linguistik aufgenommen hat, in Schweinelatein aufgenommen wurde. Tränen!

Die begrenzten Farbvinyl 7-Zoll-Einzeltropfen am 8. November und die Vorverkäufe dauern an.

John Waters 2025 Tourdaten:

30/30 – San Francisco, CA @ Great American Music Hall

12/01 – Portland oder @ Aladdin Theatre

12/02 – Seattle, WA @ Neptune Theater

12/03 – Vancouver, BC @ Rio Theatre

12/04 – Vancouver, BC @ Rio Theatre

12/05 – Palm Springs, CA @ Plaza Theatre

12/06 – North Hollywood, CA @ El Portal

12/07 – North Hollywood, CA @ El Portal

12/08 – San Diego, CA @ Lou Lou’s

12/09 – San Diego, CA @ Lou Lou’s

12/13 – Boston, MA @ Berklee Performance Center

12/14 – Boulder, CO @ Boulder Theatre

15.12.15 – Madison, WI @ Atwood Music Hall

12/16 – Chicago, IL @ Avondale Music Hall

12/17 – Atlanta, GA @ Variety Playhouse

12.12. Alexandria, VA @ The Birchmere

12/21 – New York, NY @ City Winery

12/22 – New York, NY @ City Winery

12/23 – Baltimore, MD @ Soundbage