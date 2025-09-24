Jimmy Kimmel kehrte am Dienstagabend in die Luft zurück, fünf Tage nachdem seine spätabendliche Show von Disney unerwartet gezogen wurde Viele – einschließlich Kimmel selbst – glaubten sich, dass seine Kommentare missverstanden wurden und dass die FCC die Episode als Gelegenheit nutzte, um einen unangemessenen Einfluss auf ABC -Partner auszuüben und einen der bekanntesten Kritiker von Donald Trump effektiv zum Schweigen zu bringen.

„Ich bin mir nicht sicher, wer 48 Stunden seltsamer hatte: ich oder der CEO von Tylenol“, sagte Kimmel, er soll seinen Eröffnungsmonolog starten.

Kimmel dankte sich mit den Fans sowie den Konservativen, die ihn unterstützten, darunter Ben Shapiro, Mitch McConnell, Ted Cruz und Joe Rogan. „Auch wenn ich nicht mit vielen dieser Menschen zu den meisten Themen einverstanden bin – einige der Dinge, die sie sogar sagen, machen mich dazu, mich zu übergeben -, es braucht Mut, sich gegen diese Verwaltung zu äußern, und sie haben es verdient, dass unsere Regierung nicht kontrollieren darf, was wir tun, und nicht im Fernsehen zu sagen.“

Von dort sprach Kimmel direkt seine Kommentare zu Charlie Kirk an. „Es war nie meine Absicht, den Mord an einem jungen Mann zu beleuchten“, sagte er durch Tränen. „Ich glaube nicht, dass etwas Lustiges daran ist. Ich habe auf Instagram des Tages, an dem er getötet wurde, eine Nachricht veröffentlicht, die Liebe zu seiner Familie geschickt und um Mitgefühl gefragt wurde. Ein Finger, ich verstehe, warum Sie verärgert sind.

„Ich habe viele Freunde und Familienmitglieder auf der anderen Seite, die ich liebe und deren nahe bleiben, obwohl wir uns überhaupt nicht auf Politik einig sind. Ich glaube nicht, dass der Mörder, der Charlie Kirk erschossen hat, jemanden repräsentiert“, fuhr Kimmel fort. „Dies war ein kranker Mensch, der glaubt, Gewalt sei eine Lösung, und das ist es nicht.“

Kimmel lobte auch Kirks Frau Erika: „Erika Kirk vergab dem Mann, der ihren Ehemann erschossen hat. Sie vergab ihm. Das ist ein Beispiel, das wir folgen sollten. Wenn Sie an die Lehren Jesu glauben, wie ich es tue, war es.

„Es hat mich tief berührt“, fügte Kimmel hinzu. „Ich hoffe, es berührt viele, und wenn es etwas gibt, das wir aus dieser Tragödie nehmen sollten, hoffe ich, dass es das sein kann und nicht das.“

Letztendlich kam Kimmel zu dem Schluss: „Ich möchte das nicht über mich machen. Diese Show ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir in einem Land leben, in dem wir eine Show wie diese haben, die Gelegenheit hatte, Zeit mit Comedians zu verbringen und mit den Reden zu den Gastgebern der Show zu sprechen. Sie bewundern die meisten in diesem Land.

Er nutzte den letzten Teil seines Monologs, um Trump und den FCC -Vorsitzenden Brendan Carr zu verfolgen, um die Redefreiheit zu unterdrücken. „Sollte die Regierung regulieren, welche Podcasts die Mobilfunkunternehmen und Wi-Fi-Anbieter zugelassen haben, um Sie herunterzuladen, um sicherzustellen, dass sie dem öffentlichen Interesse dienen?“ Fragte Kimmel. „Sie denken, das klingt verrückt? Vor 10 Jahren klang das verrückt: Brendan Carr, der Vorsitzende der FCC und sagte einer amerikanischen Firma:“ Wir können dies auf einfache Weise oder auf die harte Tour tun, und dass diese Unternehmen Wege finden können, das Verhalten zu ändern und Maßnahmen gegen Kimmel zu ergreifen, oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC vor uns geben. “ Es ist keine besonders intelligente Bedrohung, in der Öffentlichkeit eine direkte Verstöße gegen die erste Änderung zu sein.

Dann traf Kimmel Trump direkt und witzelte: „Er versuchte sein Bestes, um mich abzusagen. Stattdessen zwang er Millionen von Menschen, die Show zu sehen. Das hat sich stark ansehen. Er muss möglicherweise die Epstein -Dateien veröffentlichen, um uns jetzt von diesem abzulenken.“

Um seinen Standpunkt voranzutreiben, schloss Kimmel seinen Monolog mit ein wenig mit Robert de Niro, der den neuen Vorsitzenden/Mob -Chef des FCC spielte.

https://www.youtube.com/watch?v=c1tjh_zo_ty

Trump seinerseits droht rechtliche Schritte gegen ABC. In einem sozialen Beitrag der Wahrheit, der vor Kimmels erster Folge zurückgegeben wurde, schrieb Trump:

„Ich kann nicht glauben, dass ABC Fake News Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben hat“, schrieb Trump in einem sozialen Beitrag der Wahrheit. „Das Weiße Haus wurde von ABC gesagt, dass seine Show abgesagt wurde! Zwischen damals und heute ist etwas passiert, weil sein Publikum weg ist und sein“ Talent „nie da war.“

„Warum sollten sie jemanden zurück wollen, der es so schlecht macht, der nicht lustig ist und das das Netzwerk in Gefahr bringt, indem er 99% positive demokratische Müll spielt. Er ist ein weiterer Arm des DNC und nach bestem Wissen würde dies ein großer illegaler Kampagnenbeitrag sein. von Verlierern! Lass Jimmy Kimmel in seinen schlechten Bewertungen verrotten. “