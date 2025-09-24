Disney+ Abonnenten, einschließlich derjenigen, die sich bündeln, machen sich bereit für eine andere Preissteigerung. Der Plan des Dienstes mit Anzeigen erhöht sich von 9,99 USD auf 11,99 USD pro Monat, während sich der Werbefreiheit um drei Dollar auf 18,99 USD pro Monat erhöht. Die Änderung wird am 21. Oktober wirksam.

Die Nachricht folgt dem anhaltenden Sturm um Jimmy Kimmels politisch motivierte Sperre aus seiner Disney-Talkshow letzte Woche. Dies war wahrscheinlich kein Faktor für Disney, die Kimmels Suspendierung am Montag beendete (wobei der Gastgeber jetzt für seine Show am Dienstagabend zurückkehrte). Es wurde jedoch am Montag in Umlauf gebracht, dass es bereits geplant war, diese Preissteigerung in dieser Woche bekannt zu geben. Angesichts der Anzahl der Personen, die ihre Abonnements Disney+ und Hulu bereits öffentlich stornieren, um zu protestieren, dass Kimmel aus der Luft genommen wird, kann man mit Sicherheit sagen, dass Disney einen außergewöhnlichen Rückschlag erlebt hätte, indem er diese Ankündigung ohne die Lösung der Kimmel -Situation zuerst auflöst.

Die Preiserhöhungen wirken sich auch auf die verschiedenen Streaming -Bündel von Disney aus, wobei das Disney+ und das Hulu -Bundle auf 12,99 USD und das Disney+, Hulu und ESPN -Bündel auf 19,99 USD steigen. Willst du dieses Bundle ohne Anzeigen auf Disney+ und Hulu? Es wird jetzt 29,99 US -Dollar sein, im Gegensatz zu 26,99 USD. Hulu selbst wird ab 2026 natürlich in Disney+ aufgenommen, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dies dazu führt, dass diese Preise sinken.

