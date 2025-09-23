Obwohl ABC seine Suspendierung auf Jimmy Kimmel aufgehoben hat und seine Show später heute Abend wieder auf den Luftwellen begrüßen wird, ist die Geschichte noch lange nicht vorbei. Konservative Fernsehunternehmen weigert sich immer noch, auszustrahlen Jimmy Kimmel Live!Und wir müssen noch von Donald Trump oder seinem FCC Boogeyman Brendan Carr hören. Aus der Perspektive eines der bekanntesten Unterstützer von Trump muss das Recht jedoch sorgfältig treten.

„Ich glaube definitiv nicht, dass die Regierung in einem Monolog diktiert werden sollte, was ein Komiker sagen kann oder nicht“ Die Joe Rogan -Erfahrung. „Das ist verdammt verrückt. Das Problem sind die Unternehmen, wenn sie von der Regierung unter Druck gesetzt werden. Wenn das also real ist und wenn die Leute auf der rechten Seite so sind, ja:“ Geh sie. “ Oh mein Gott.

Er fuhr fort: „Sie glauben nicht, dass die verdammten globalistischen Echsenleute, die die Welt leiten, hier sitzen. ‚Großartig. Was haben wir? Drei Jahre? Wir werden darauf warten. Wir werden darauf warten. Wir werden darauf warten. Sie sind verrückt. „