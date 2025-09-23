Goose hat die Return Edition von Viva El Gonzo angekündigt, ihrem Zielfestival, das aus dem Paradies -Stück von San José Del Cabo, Mexiko, ausgeht. Das Fest wird vom 7. bis 9. Mai 2026 eingestellt und wird von den vielfältigen Rockern geleitet, die zwei einzigartige Sets über drei aufeinanderfolgende Nächte durchführen.

Der Rest der Aufstellung wird von Goose’s Freunden/Mitarbeitern, einschließlich meiner Morgenjacke, Cory Wong, LP Giobbi, einem akustischen Jim James -Set, Traktorbeam, den kalifornischen Honighonydrops und Tauben, unter vielen anderen Künstlern, abgerundet. Schauen Sie sich das vollständige Lineup -Poster unten an.

Ticketpakete für Viva El Gonzo sind ab sofort über vivaelgonzo.com erhältlich. Die Pakete reichen nur von Festivalpässen bis hin zu Reisen- und Hotelangeboten bis hin zu VIP -Bündeln mit „exklusivem Zugang zu einem privaten Super Ted Gans Set“.

Verwandte Video

Viva El Gonzo ist mehr als nur ein weiteres Musikfest am Strand. Als Zielfest verspricht es eine „immersive Entdeckungsreise, auf der die Teilnehmer ihr eigenes Abenteuer in Cabos tropischer Wüstenoase wählen können“, so eine Pressemitteilung. Der Großteil des Festes dreht sich um El Ganzo Oasis, ein Veranstaltungsort, der „inmitten von üppigem tropischem Wachstum, offenen Feldern und ausgefeilten Installationen“ setzte. Zusätzlich zu Konzerten wird die Oase auch Wellness-Events, Pop-up-Erlebnisse und einen Marktplatz veranstalten, um ein „sensorisches Umfeld zu fördern, das das„ Ethos „Wählen Sie Ihr eigenes Abenteuer aus dem Festival“ widerspiegelt.

Beyond the Oasis enthält das Festival auch Crania, einen Pop-up-Club am Meer, der „in eine postapokalyptische Neonwelt von Kunst und Musik verwandelt“. Neben Ihren Standard-Late-Night-Tanzpartys werden immersive Installationen stattfinden. (Wir denken, es wird etwas ähnlich sein Apokalypse jetzt Treffen jeden Rave, in dem Sie jemals in Ihrem Leben waren.) Oder verbringen Sie Ihre Zeit in San José Del Cabo, wo es wandern, schnorcheln und in Hülle und Food sind.

Der erste Viva El Gonzo fand am 8. bis 10. Mai statt und zeigte Auftritte aus dem Krieg gegen Drogen, Tycho, Dawes, La Lom und vielem mehr. Schauen Sie sich ein Wiederholungsvideo von den Feierlichkeiten unten an. Um diese Gäste zu übertreffen, empfehlen wir vor, mehr Sonnenschutzmittel und einen dieser ordentlichen Regenschirmhüte zu packen.

Im August hat Gans Überraschung ihr neues Album veröffentlicht, Kettenkettenrachewas dem April folgt Alles muss gehen. Im Vorfeld des Festes werden sie beider Aufzeichnungen auf Tournee touren. Schnapp dir deine Tickets hier.

https://www.youtube.com/watch?v=5e9coyy_364