„Hier kommt die Motherfucking Bride“ ist der Slogan von diesem ersten Teaser -Trailer zu Maggie Gyllenhaal’s Die Braut!die Jessie Buckley als die titelhafte (doch namenlose) untote Kreation als ewiger Begleiter für Frankensteins Monster (Christian Bale) zum Leben erweckt. Und es gibt sicherlich einen Ton für eine ehrgeizige, wilde und feministische Einstellung von Mary Shelleys klassischer Horrorgeschichte.

Die Braut! IS Gyllenhaals zweiter Film als Schriftsteller und Regisseur nach ihrem gefeierten Debüt mit dem Oscar-nominierten 2021 Die verlorene Tochter (die auch Buckley spielte). Der Film in Chicago in den 1930er Jahren ist eines von zwei großen Frankenstein-Projekten am Horizont. Guillermo del Toros eigene lang erwartete Take Making the Award Show Circuit in diesem Herbst, bevor er im November auf Netflix Premiere hat. Das FrankensteinEs ist jedoch nicht gemunkelt, dass del Toro ein unkomplizierterer Ansatz ist als ein Musical als Gyllenhaals.

Die Braut! wurde ursprünglich in diesem Herbst veröffentlicht, bevor Warner Bros. auf den 6. März 2026 bewegt wurde. Schauen Sie sich den neuen Teaser -Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ljrazrhhfwq

