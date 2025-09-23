Seit mehreren Monaten veröffentlichen US-Einwanderungs- und Zollbehörden (ICE) gruselige Social-Media-Videos, in denen die Anstrengungen der übersteigten Einwanderungsanlagen der Agentur gefeiert wurden. Für seine jüngste Propaganda appelliert ICE ein jüngeres Publikum, indem er ein Video von Verhaftungen an die festlegt Pokémon Anime -Titellied.

Der Clip wurde nicht nur an das DHS (DHS) X/Twitter des Department of Homeland Security veröffentlicht, sondern auch auf den offiziellen Tiktok -Account des Weißen Hauses hochgeladen. Untertitelte „Muss er alle“, das Video geht weit über das Video hinaus Pokémon Thema als Soundtrack.

Neben dem Spleißen in Bildern aus dem Anime von Ash Ketchum, der einen Poké -Ball warf, gibt es benutzerdefinierte Pokémon -Karten mit Fotos von Personen, die von Eis verhaftet wurden, zusammen mit ihren mutmaßlichen Verbrechen, die am Ende gezeigt wurden. Zum Schreiben hat das Video mit weiteren 3,8 Millionen auf Tiktok weit über 30 Millionen Aufrufe auf X/Twitter gesammelt.

Angesichts der dreisten Verwendung von Pokémon-geistiges Eigentum fordern die Fans Nintendo an, das ein Drittel des Urheberrechts und Markenzeichens des Franchise über die Pokémon-Firma besitzt-, um die US-Regierung für die Verwendung des Titelsongs zu verklagen.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass DHS und die Trump -Administration in heißem Wasser gelandet sind, um nicht lizenziertes IP zu verwenden. Im August wurde ein Eispropaganda-Video mit einem Urheberrecht getroffen, um Jay-Zs 2003er Song „Public Service Ansage“ zu verwenden.

Zum Zeitpunkt des Schreibens müssen Nintendo und die Pokémon Company das Weiße Haus mit dem noch kommentieren Pokémon Anime -Titellied, um Eisverhaftungen zu bewerben.