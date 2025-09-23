Jimmy Kimmel Live! Wird am Dienstag zu ABC Television Airwaves zurückkehren, hat die Walt Disney Company angekündigt.

„Am vergangenen Mittwoch haben wir die Entscheidung getroffen, die Produktion in der Show auszusetzen, um zu vermeiden, dass eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land weiter entsteht“, sagte die Muttergesellschaft von ABC, die Walt Disney Company, in einer Erklärung am Montag. „Es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir der Meinung waren, dass einige der Kommentare schlecht abgestimmt und somit unempfindlich waren. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, nachdenkliche Gespräche mit Jimmy zu führen, und nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung erreicht, die Show am Dienstag zurückzugeben.“

Jimmy Kimmel Live! wurde am vergangenen Mittwoch zunächst aus der Luft gezogen, nachdem eine Reihe dramatischer Entwicklungen aus Kommentaren, die Kimmel über Charlie Kirks Mord während seiner Monologen Anfang der Woche machte, über Charlie Kirk erhoben wurden. Als Reaktion darauf forderte der FCC -Vorsitzende von Donald Trump, Brendan Carr, eine Entschuldigung und bedrohte die Rundfunklizenzen von ABC -Partnern. Das veranlasste Nexstar und Sinclair – zwei der größten Eigentümer des Landes der örtlichen Fernsehsender – zu verkünden, dass sie sich vorstellen würden Jimmy Kimmel Live! Auf absehbare Zeit. ABC kündigte anschließend an, dass Kimmels Show auf unbestimmte Zeit ausgesetzt würde.

Kimmels Suspendierung stieß mit einer immensen Gegenreaktion, da es den jüngsten Versuch von Trump markierte, abweichende Stimmen und ein weiteres Beispiel für die Kapitulation der Unternehmenszusatz für seine Verwaltung zu zensieren. Kimmels spätabendliche Kollegen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, sprach sich in seiner Unterstützung aus-einschließlich Stephen Colbert, der sie von einem „Autokrat“ als „offensichtliche Zensur“ bezeichnete. Früher am Dienstag am Dienstag haben mehr als 400 Schauspieler und Musiker – darunter Tom Hanks, Ben Stiller, Billy Crystal, Robert de Niro, Florence Pugh, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Michael Keaton, Olivia Rodrigo und Cyndi Lauper – unterschrieben ein Open -Letter -Verurteilungsriss gegen freie Rede.

Die Aktie von Disney fiel nach der Ankündigung um rund 2% und verlor über 4 Milliarden US -Dollar. Berichte tauchten auch online auf, als das Disney+ Abonnement -Stornierungsportal stieß, als Benutzer mobilisierten, um den Service en massens zu boykottieren.