Mehr als 400 Schauspieler, Musiker und andere Kreative haben einen offenen Brief unterzeichnet, der von der American Civil Liberties Union organisiert wurde, in der Donald Trumps Vorgehen gegen die Redefreiheit verurteilt wurde, einschließlich der jüngsten Druckkampagne des FCC, die ABC dazu zwang Jimmy Kimmel Live! aus der Luft.

Among the signatories are actors Tom Hanks, Ben Stiller, Billy Crystal, Robert De Niro, Florence Pugh, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Michael Keaton, Judd Apatow, Julia Louis-Dreyfus, Regina King, Kirsten Dunst, Noah Wyle, Joaquin Phoenix, Diego Luna, Martin Short, Alison Brie, Timothy Olyphant, Joe Keery und Jim Parsons; und Musiker Olivia Rodrigo, „Weird“ Al Yankovic, Beastie Boys ‚Adam Horovitz, Cyndi Lauper und Sheryl Crow.

Hier ist der vollständige Brief:

„Wir, das Volk, dürfen niemals staatliche Bedrohungen für unsere Redefreiheit annehmen. Bemühungen von Führungskräften, Künstler, Journalisten und Unternehmen mit Vergeltungsmaßnahmen für ihren Sprachschlag im Herzen dessen, was es bedeutet, in einem freien Land zu leben, unter Druck gesetzt.

Letzte Woche wurde Jimmy Kimmel aus der Luft genommen, nachdem die Regierung ein privates Unternehmen mit Vergeltungsmaßnahmen bedroht hatte und einen dunklen Moment für die Redefreiheit in unserer Nation markierte. Um ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen, hat unsere Regierung den Lebensunterhalt von Journalisten, Talkshow -Gastgebern, Künstlern, Kreativen und Entertainern auf ganzer Linie bedroht. Dies entspricht den Werten, auf denen unsere Nation aufgebaut wurde, und unsere Verfassung garantiert.

Wir wissen, dass dieser Moment größer ist als wir und unsere Branche. Lehrer, Regierungsangestellte, Anwaltskanzleien, Forscher, Universitäten, Studenten und so viel mehr sind auch direkte Angriffe auf ihre Meinungsfreiheit ausgesetzt.

Unabhängig von unserer politischen Zugehörigkeit oder der Frage, ob wir uns für Politik einlassen oder nicht, lieben wir alle unser Land. Wir teilen auch die Überzeugung, dass unsere Stimmen niemals von den Machthabern zum Schweigen gebracht werden sollten – denn wenn es einem von uns passiert, passiert es uns allen.

Dies ist der Moment, um die Redefreiheit in unserer Nation zu verteidigen. Wir ermutigen alle Amerikaner, zusammen mit der ACLU zusammen mit der ACLU, um unsere verfassungsrechtlich geschützten Rechte zu verteidigen und zu bewahren. “