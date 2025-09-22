Howard Stern hat bekannt gegeben, dass er sein Disney+ Abonnement aus Protest abgesagt hat Jimmy Kimmel Live! auf unbestimmte Zeit aus der Luft gezogen werden. Der Radiomoderator sprach sich auch gegen die Überschreitung der Regierung und zitierte seine eigenen Erfahrungen mit der FCC.

„Jemand muss aufstehen und verdammt noch mal sagen: ‚Hey, genug. Wir werden uns nicht verbeugen'“, sagte Stern am Montagmorgen in seiner Siriusxm -Show (via “ Der Hollywood -Reporter). „Jetzt mag es dumm klingen, aber das, was ich heute Morgen gemacht habe, storniere ich meine Disney+. Ich versuche mit dem Taschenbuch zu sagen, dass ich nicht unterstütze, was sie mit Jimmy machen.“

Im Herzen von Kimmels Suspendierung stand der Vorsitzende von FCC, Brendan Carr, ABC über Kommentare bedrohte. Stern hat eine lange Vorgeschichte der Regierungsbehörde, wobei die FCC insgesamt 2,5 Millionen US -Dollar für „unanständige“ Inhalte an Radiosenderbesitzer ausgab, die seine Show zwischen 1990 und 2004 trugen. Dies führte letztendlich dazu, dass er terrestrisches Radio für Sirius verließ.

„Ich weiß nur, wann die Regierung sich einmischen beginnt, wenn die Regierung sagt, ich bin nicht zufrieden mit Ihnen, also werden wir einen Weg orchestrieren, Sie zum Schweigen zu bringen“, fuhr Stern fort. „Es ist die falsche Richtung für unser Land. Und ich sollte wissen, ich war in so etwas involviert, und jetzt wird ABC in die gleiche Position gebracht, und es ist bedauerlich, dass ABC überhaupt in dieser Position sein muss. Sie sollten nicht in dieser Position sein müssen. Ich fühle sie auch für sie.“

Kollegin der Late Night -Gastgeber David Letterman, Stephen Colbert, Jay Leno und Jon Stewart haben seit seiner Suspendierung am 17. September zur Unterstützung von Kimmel gesprochen.

Am Sonntag weigerte sich Sarah McLachlan, Juwel und der Überraschungsgast Olivia Rodrigo, in einem geplanten Konzert mit der Hollywood -Premiere eines neuen Dokumentarfilms in Lilith, der mit Kimmel „in Solidarity in Support of Rede Rede“ steht, aufzutreten.