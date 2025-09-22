Lucasfilm hat den ersten Trailer dafür vorgestellt Der Mandalorianer und Grogudie bevorstehende eigenständige Theaters Fortsetzung der gefeierten Disney+ -Serie von Jon Favreau Der Mandalorianer.

In den Kinos und IMAX am 22. Mai 2026 spielt der Film den Din Djarian von Pedro Pascal und seinen vertrauenswürdigen Kumpel Grogu sowie Sigourney Weaver (Ward), Jeremy Allen White (Rotta the Hutt), Jonny Coyne (als imperialer Kriegsherrn). Favreau leitete den Film und arbeitete von einem Drehbuch, das er neben Dave Filoni schrieb.

Der Mandalorianer und Grogu Auch macht den ersten Star Wars -Film, der seitdem in die Kinos kommt Episode IX – Der Aufstieg von Skywalker Im Dezember 2019. Es wird im Mai 2027 durch die Veröffentlichung von Shawn Levy’s verfolgt Star Wars: Starfighter.

Verwandte Video

https://www.youtube.com/watch?v=_pa1klxuw0y