Die Sinclair Broadcast Group hat ihre Entscheidung, einen Charlie Kirk -Hommage auf ihre Partnerkanäle während des Time Slot für reserviertes Zeitfenster zu leisten, umsetzt Jimmy Kimmel Live! Anfang der Woche zog der Sender nach seinen Kommentaren zu Kirks Attentat Kimmels spätabendliche Show und kündigte die Pläne an, den Tribut stattdessen um 23:30 Uhr ET/PT am Freitag zu veranstalten.

Kurz vor Sendezeit gab Sinclair in den sozialen Medien eine Erklärung ab, in der besagt, dass der Tribut eher auf YouTube als auf dem Fernsehen zur Verfügung gestellt werden würde. An seiner Stelle stellte seine Partner ABC-Netzwerkprogramme aus-eine Wiederholung von Prominente Familienfehde. Für die abrupte Programmveränderung wurde keine Erklärung gegeben.