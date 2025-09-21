Nach der dramatischen Entscheidung von ABC zum Ziehen Jimmy Kimmel Live! Am Donnerstagabend kündigte die Sinclair Broadcast Group, die zahlreiche ABC -Affiliate -Stationen besitzt, an, Charlie Kirk an seiner Stelle ein Tribut -Special zu belegen.

Darüber hinaus hat Sinclair Jimmy Kimmel aufgefordert, Kirks Familie eine „direkte Entschuldigung“ zu erteilen und eine „sinnvolle persönliche Spende an die Familie Kirk und den Wendepunkt in den USA zu leisten“ und sagte: „Wird die Aufhebung von nicht heben Jimmy Kimmel Live! Auf unseren Stationen, bis formelle Diskussionen mit ABC über das Engagement des Netzwerks für Professionalität und Rechenschaftspflicht abgehalten werden. ”

„Unabhängig von den Plänen von ABC für die Zukunft des Programms beabsichtigt Sinclair, nicht zurückzukehren Jimmy Kimmel Live! Zu unserer Luft, bis wir zuversichtlich sind, dass angemessene Schritte unternommen wurden, um die von einer nationalen Rundfunkplattform erwarteten Standards aufrechtzuerhalten “, fügte Sinclair hinzu.

Sinclair und sein Medienkonglomerat NexStar haben am Mittwoch Kimmels Show ihre Luftwellen auf Geheiß des FCC-Vorsitzenden Brendan Carr, der eine nicht so gewünschte Bedrohung herausgab, die FCC-Lizenzen von ABC-Partnern zu ziehen, ihre nicht allzu vagischen Bedrohung herausgegeben. Es ist erwähnenswert, dass sowohl Sinclair als auch Nexstar für ihre konservativen politischen Neigungen bekannt sind.

Der Aufruhr stammt aus Kommentaren, die Kimmel während seiner Monologen Anfang der Woche gemacht hat. „Wir hatten über das Wochenende einige neue Tiefs, als die Maga -Bande verzweifelt versuchte, dieses Kind zu charakterisieren, das Charlie Kirk als alles andere als einen von ihnen ermordet hat, und mit allem, was sie können, um politische Punkte daraus zu erzielen“, sagte Kimmel während des Monologs am Montag.

Er folgte am Dienstag, indem er JD Vance kritisierte, und „viele in Maga-Land (WHO) arbeiten sehr hart daran, den Mord an Charlie Kirk zu nutzen.“ Nachdem Vances Behauptung abgewiesen hatte, dass „der größte Teil der Lunatik in der amerikanischen Politik heute stolze Mitglieder der äußersten linken Seite sind“, konterte Kimmel, indem er fragte: „Wer wollte den Mann, der Vizepräsident war, vor Ihnen aufhängen?

Nachdem seine Partner gezogen wurden Jimmy Kimmel Live! Aus ihren nächtlichen Aufstellungen gab ABC bekannt, dass die Show auf unbestimmte Zeit suspendiert werden würde. Er wurde jedoch nicht entlassen und ABC hofft, sein Programm „in den nächsten Tagen“ wieder in der Luft zu haben, so die Wall Street Journal.

Kimmel seinerseits hat angeblich keine Pläne, sich zu entschuldigen, und glaubte, seine Kommentare seien aus dem Zusammenhang geraten.