Samstagabend live hat die Gastgeber und musikalischen Gäste in den ersten drei Folgen von Staffel 51 angekündigt.

Bad Bunny wird am Samstag, dem 4. Oktober, mit musikalischem Gast Doja Cat die Saisonpremiere der Show veranstalten. Snl Alaun Amy Poehler wird am 11. Oktober neben dem musikalischen Gastvorbild zum Gastgeber zurückkehren. Und Sabrina Carpenter wird am 18. Oktober die doppelte Pflicht ziehen und sich als Gastgeber als Gastgeber als musikalischer Gast einnehmen.

Trotz einiger bemerkenswerter Abfahrten, einschließlich Ego Nwodim und Heidi Gardner, vieles von Snl‚S Core Cast kehrt für Staffel 51 zurück. Zusätzlich hat Lorne Michaels fünf neue Spieler hinzugefügt.