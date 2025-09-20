VERLOREN Der Schöpfer Damon Lindelof sagt, er werde nicht mehr mit ABC oder seiner Muttergesellschaft Disney zusammenarbeiten, es sei denn, die Show von Jimmy Kimmel wird ausgestrahlt.

„Ich war schockiert, traurig und wütend von der gestrigen Suspendierung und freue mich darauf, dass es bald aufgehoben wird“, schrieb Lindelof in einem Beitrag zum Instagram am Donnerstag. „Wenn dies nicht der Fall ist, kann ich nicht gut für das Unternehmen arbeiten, das es verhängt hat. Wenn Sie in meinen Kommentaren kurz vor dem Steuern sind, fragen Sie sich einfach, ob Sie den Unterschied zwischen Hassreden und einem Witz kennen. Ich denke, Sie tun es immer noch. Und Jimmy? Sie wissen immer, was Sie getan haben, liebe Sie und unterstützen Sie und unterstützen Sie.“

Matt Beloni von Puck News berichtet, dass andere Talente „ähnliche Versprechen abweichen“, um Kimmel zu unterstützen. Der Late-Night-Gastgeber wurde am späten Mittwoch von ABC nach einer Reihe dramatischer Entwicklungen am Mittwoch aus der Luft gezogen, darunter eine strenge Warnung des FCC-Vorsitzenden Brendan Carr, der gegen ABC gerichtet war Jimmy Kimmel Live!