Stephen Colbert, nicht überraschend, lieferte eine leidenschaftliche Verteidigung zur Unterstützung von Jimmy Kimmel in der Folge am Donnerstagabend von Späte Show. Laut CNBC, das an der Aufzeichnung teilnahm, bezeichnete Colbert Kimmels Suspension als „offensichtliche Zensur“ und kritisierte sie als die Arbeit eines „Autokraten“, der sich speziell auf Donald Trump beziehe.

„Mit einem Autokrat kann man keinen Zentimeter geben“, sagte Colbert zu seinem Publikum. Er widmete auch die Episode des Abends Kimmel und seinen Mitarbeitern und sagte: „Jimmy, ich stehe mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern zu 100%“, fügte Colbert hinzu.

Jimmy Kimmel Live! wurde Anfang dieser Woche auf unbestimmte Zeit gezogen, nachdem der FCC -Vorsitzende Brendan Carr über Kimmels Kommentare zu Charlie Kirks Tod gedroht hatte. In der Zwischenzeit wird Colbert im nächsten Mai seine eigene Late-Night-Show verlieren. CBS beschrieb Colberts Stornierung als „rein finanzielle Entscheidung“, obwohl Kritiker spekuliert haben, dass die Show möglicherweise geopfert wurde, um die Fusion von Paramount mit dem Fallschirmsprung zu vervollständigen.

https://www.youtube.com/watch?v=zdgljly6p7c