In derselben Nacht, in der Stephen Colbert eine leidenschaftliche Rede hielt, um den suspendierten Jimmy Kimmel zu unterstützen, brachte er zurück Der Colbert -Bericht eine satirische Lösung für die „Redefreiheitskrise“ anzubieten.

„Hallo Nation. Daddys Zuhause“, sagte Colbert als seine alte Comedy Central -Figur. Dann wechselte er in sein Signatursegment „Das Wort“, um eine Lösung anzubieten, um nicht Donald Trumps Gefühle zu verletzen: einfach nichts laut auszuweisen.

„Sie können Ihre (ersten Änderungen) Rechte haben, solange Sie sie nicht benutzen“, sagte er. „Die Sache ist, alles, was Sie tun müssen, ist zu wiederholen, was auch immer die genehmigte Nachricht aus dem Weißen Haus heute ist … und sicher, dass Sie Ihre Rechte nicht aus Angst herausfinden könnten, wie sie nicht zu haben, aber wie George Washington sagte … manchmal müssen Sie die Freiheit zerstören, um sie zu retten.

https://www.youtube.com/watch?v=atxl1dlkpny