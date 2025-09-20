Das Bitten von Cardi B, um ihre Zunge umzugehen, ist wie eine ozeanische Kreatur zu bitten, sein Haus unter der Viertel aufzugeben. Es passiert nicht verdammt. Die Bronx MC lebt und atmet Kontroversen, auch wenn sie sie nicht absichtlich umgibt. Seit ihrer Durchbruch Single „Bodak Yellow“ 2017 hat sich Cardi B stetig als hochkarätige Berühmtheit unserer Zeit enthüllt, eine überlebensgroße Persönlichkeit, die genauso schnell den durchschnittlichen Barb abzieht wie sie, um ihre eigenen Kollegen auszuwehren.

Zwischen einer unordentlichen Scheidung, Babys (Babys und mehr Babys), Rap Beefs, Internet -Vitriol und Gerichtsverfahren ist Cardi B in der Öffentlichkeit geblieben. Dies alles trotz der Tatsache, dass sie seit dem Grammy-Gewinner von 2018 kein Album mehr veröffentlicht hat Invasion der Privatsphäre. Ihr neues Album, Bin ich das Drama?bestätigt, dass ja, Cardi B Ist Der Grund für all die chaotischen Situationen, in denen sie sich ständig befindet – ist sie schuld oder scheint sie einfach zu hell? Cardis jüngstes Projekt ist ein Beweisangebot, dass sie ein tadelloses Opfer von Hass-Hündinnen und nicht-shit-n **** ist. Es liegt an uns, ihr zu glauben.

In einem kürzlichen Gespräch mit Destiny’s Child Royalty Kelly Rowland, Cardi, schüttet Cardi die Inspiration dahinter Bin ich das Drama? „Manchmal sagen Fans oder Menschen: ‚Oh, gib ihnen keine Energie“, sagte Cardi. „‚Sie verdienen deine Energie nicht‘ oder mögen ’sie verdienen deine Schlagkraft oder deine Aufmerksamkeit nicht.‘ Und es ist, nein, weißt du was? Und es ist wie: ‚Scheiße Die High Road. ‚»Wenn Sie sogar ein bisschen Aufmerksamkeit gezahlt haben, wissen Sie, dass die Abneigung von Cardi B gegen hoch ist, wenn andere niedrig gehen, nicht überraschend. Dieses Album ist ihre Gelegenheit, sich auf alle zurückzubeziehen, die über ihren Sturz betet, sei es jahrelang oder Minuten.

Der Eröffnungs -Track, „Dead“, zeigt R & B Diva Summer Walker, die leidenschaftlicher singen als wir sie seit einiger Zeit gehört haben, als Cardi über ihr vorderster Ziel, die Konkurrenz zu töten: „Sie sagen: ‚Cardi, du optimierst du, nein. Hölle, ‚Cardi, du böse wie Fuck!‘ ”Auf dem von Bossman Dlow inspirierten„ Magneten “schärft Cardi eine lyrische Machete in einem spitzen Angriff gegen JT der ehemaligen Mädchen der Miami Rap Group. Für fast eine Minute lang zerschmettert Cardi das Bild des Rapper, ohne dass eine Sorgfalt oder ein einzelner Fick zu geben ist.

„Pretty & Petty“ ist klanglich unerwartet, da es wie ein Lied schlägt, den der Newcomer Az Chike an der Westküste auf seinem eigenen Debütalbum platzieren würde. Aber thematisch ist es richtig auf Cue, da Cardi das gesamte Lied verwendet, um ihr Rindfleisch mit Boston Rapper Bia neu zu resotieren, eine Künstlerin, auf die sie seit ihrem Feature in Bezug auf den letzten Jahr mit Glorilla und Megan thee-Hengstfunktion abzielte. „Nennen Sie fünf BIA -Songs, Waffe, die auf Ihren Kopf zeigt/ BogenIch bin tot “, rappst sie oben auf der Strecke, bevor sie einen direkten Angriff auf der Grundlage von Errungenschaften startet. (Während ein BET -Preis in der schwarzen Gemeinschaft eine hohe Ehre ist, wird sie manchmal als niedrig für den Totempol der Auszeichnungen in der gesamten Branche angesehen.)