Meine chemische Romanze wird unter den Headlinern des 2026 Welcome in Rockville, dem Sonic Temple und lauter als Life -Festivals sein. Die Ankündigung wurde am Freitag (19. September) von Promoter Danny Wimmer Presents auf dem diesjährigen Louder Than Life Fest in Louisville, Kentucky, vorgestellt.

Willkommen in Rockville soll am 7. bis 10. Mai in Daytona Beach, Florida, stattfinden. Der Sonic-Tempel ist für den 14. bis 17. Mai in Columbus, Ohio, geplant und hat bereits Coheed und Cambria, Tanz Gavin Dance, Chiodos, Atreyu, Sinne scheitern und Hawthorne Heights auf seiner Bill 2026, wobei MCR den bisher zum Emo-Geschmack ergänzt. Die genauen Daten für lauter als das Leben im nächsten Jahr wurden noch nicht enthüllt, aber die Fans können erwarten, dass es im September ungefähr zur gleichen Zeit ist.

Die MCR -Ankündigung wurde in einem Hype -Video von MCR, der mit dem Text mit dem Text „Ihr 2026 Headliner: My Chemical Romance“, begleitet von den Logos für lauter als Leben, Willkommen in Rockville und Sonic Temple, enthüllt. Es folgte die Marschband der University of Louisville Cardinal, die auf der Hauptbühne „Welcome to the Black Parade“ auftrat (siehe unten).

Verwandte Video

In den letzten Tagen hat meine chemische Romantik Fans mit Werbetafeln und Straßenschablonen in New York City, Minneapolis, Detroit und anderen Städten geärgert, was auf ein Sommer 2026 ihrer „Long Live The Black Parade Tour“ hindeutet. Keiner dieser Daten wurde bisher bestätigt.

Seien Sie gespannt auf die 2026 -Tourpläne von MCR sowie weitere Headliner der oben genannten Festivals, die in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben werden.