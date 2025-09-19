Taylor Swift hat angekündigt, dass sie einen neuen Film mit dem Titel mit dem Titel bringt Offizielle Release -Partei eines Showgirls In die Theater neben ihrem kommenden Album, Das Leben eines Showgirls.

In den US-Theatern vom 3. bis 5. Oktober wird der 89-minütige Film die Weltpremiere des Musikvideos für ihre neue Single „The Fate of Ophelia“ sowie „nie zuvor gesehen hinter den Kulissen gemacht, wie wir es geschafft haben, von dem ausstehenden Projekt aus dem kommenden Projekt ausgestattet.

Tickets sind jetzt erhältlich, wobei die Vorführungen am 3. Oktober um 15:00 Uhr ET begonnen werden. Der Film kostet speziell für 12 US -Dollar vor den Gebühren, gemäß der Bedeutung der Nummer 12 während der Leben eines Showgirls Epoche.

In einer Pressemitteilung sagten AMC Theaters, Swifties seien „willkommen, wenn sie singen und tanzen“. Die offizielle Release -Partei eines Showgirlsaber „darf nicht auf Sitzen stehen oder Gänge oder Treppen blockieren.“

