Haben Sie den einen über den Präsidenten gehört, der keinen Witz machen konnte?

Nicht, dass Trumps humorloser Streifen neu ist; Viele seiner Verbündeten glauben, er habe sich nur entschlossen, das höchste Büro im Land zu suchen, nachdem er ihn beim Abendessen des Weißen Hauses 2011 des Korrespondent des Weißen Hauses geröstet hat. „Ich denke, das ist die Nacht, in der er sich beschließt, für den Präsidenten zu kandidieren“, sagte Roger Stone später.

Omarosa Manigault erraten bei seinem Denken während des Abendessens und fügte hinzu: „Es ist die ultimative Rache, der mächtigste Mann im Universum zu werden.“ Jetzt in seiner zweiten Amtszeit geht es um das einzige, was Trump in die Golfrunden passen scheint. Das jüngste Opfer ist Jimmy Kimmel, dessen spätabendliche Show am Mittwoch von ABC auf unbestimmte Zeit gezogen wurde, nachdem einige Anodyne-Kommentare zum Tod von Charlie Kirk.

Der FCC -Vorsitzende von Trump, Brendan Carr, hat sich nicht die Mühe gemacht, die Bedrohung zu verstecken: „Was die Leute nicht verstehen, ist, dass die Sender… eine von uns im FCC erteilte Lizenz haben“, sagte er. „Schauen Sie, wir können dies auf einfache Weise oder auf einfache Weise tun. Diese Unternehmen können Wege finden, um das Verhalten auf Kimmel zu ändern, oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC vor uns geben.“ Und wir alle wissen, wie sehr diese Verwaltung die tatsächliche Arbeit hasst!

Verwandte Video

„Ist das legal?“ Sie könnten fragen, aber dann könnten Ihre Freunde mit der Frage nachverfolgen: „Waren Sie im Koma?“ Seit ein von GOP kontrollierter Senat nach dem Aufstand vom 6. Januar gegen Trump über Amtsenthebungskosten gestimmt hat, ist das gesamte Konzept der „legalen“ wie Trumps Spray Tan geworden-eine Sache, die man sich ansehen muss, bevor es weggespült wird. „Kann er damit durchkommen?“ Könnte eine bessere Frage sein, und ich denke, wir alle kennen die Antwort.

Stephen Colberts plötzliche Stornierung kam in plausibler Verleugnung getarnt-hatte es wirklich damit zu tun, dass die Genehmigung von Paramount FCC mit dem Fallschirm versorgte, oder war es eine natürliche Reaktion auf rückläufige Bewertungen und eine schwache läträgige Landschaft? Aber mit Kimmel gibt es keine Unklarheit. Das Weiße Haus kräht über die erfolgreiche Zensur und sie könnten einfach anfangen. Erst gestern drohte die FCC, „umzuschauen“, Die Aussicht.

Die Stimmung erinnert an die Monate nach den Terroranschlägen vom 11. September. Bill Mahers Show Politisch inkorrekt wurde abgesagt, nachdem er behauptete, dass fliegende Flugzeuge in Gebäude mehr Mut bedeuten als die Lobbing-Kreuzfahrtraketen-eine viel provokativere Einstellung als die meisten Kirk-Kommentare-und er wurde durch (Drum-Roll, bitte) ersetzt. Jimmy Kimmel Live! Die damaligen Dixie Chicks Phil Donahue und sogar unpolitische Rocksongs wie „Hey Man, Nice Shot“ kamen alle unter Beschuss, und einige dieser Karrieren haben sich nie erholt. Die Küken waren nie so groß wie die Dixie Chicks, und Donahues Opposition gegen den Irak-Krieg beendete seine 40-jährige Karriere im Rundfunk.

Natürlich sind Kimmel und Colbert viele Male Millionäre Die Aussicht Wenn Sie geschlossen werden, werden diese Damen auf den Straßen nicht hungern. Aber die Normen werden zerbrochen, die erste Änderung wurde geschwächt, und dies wird nach den 2026 -Zwischenzeiten nicht alle magisch repariert werden. Ein Präzedenzfall für ein politisches FCC wurde festgelegt, und es kann Generationen dauern, um rückgängig zu machen.

Das Muster ist ebenso vorhersehbar wie erschreckbar: Trump, der beim Abendessen dieser Korrespondenten keinen Witz machen konnte, schweigt nun diejenigen, die es wagen, sie zu machen. In Comedy-Clubs in ganz Amerika fragen sich Comedians, ob sie Selbstzensor, Produzenten Skizzen ziehen, und Schriftsteller schätzen jede Pointe. Das alte Motto des Showbiz war „Lachen, solange du kannst“, und diese Worte haben sich selten eher wie eine Warnung angefühlt.