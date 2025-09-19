Haben Sie jemals eine Papierlaterne in den Himmel geschickt? Es ist ein ziemlicher Anblick; Stellen Sie sich nun vor, Sie lassen einen dieser Mini -Heißluftballons inmitten eines Meeres aus Hunderten und Hunderten anderer Laternen, die Helligkeit ihrer Leuchten gegen funkelnde Sterne. Stellen Sie sich nun vor, Sie tun das zweimal pro Nacht in der bezaubernden Mojave -Wüste, während Ihr Lieblings -Tanz -Track im Hintergrund stößt.

Dies ist, was Sie beim Rise Festival erwarten können, einer dreitägigen Veranstaltung am Jean Dry Laked in der Nähe von Jean, Nevada, nur 20 Meilen südlich von Las Vegas. Mit elektronischen Handlungen wie Rutsüs du Sol, Calvin Harris und Offenlegung sowie Jam-Band-Adjazent-Tarif von John Mayer und Goose ist das Festival eine einzigartige Oase mit dem Schwerpunkt auf Heilung, Harmonie und Hoffnung für das Publikum. Außerdem finden Sie kein Festival mit einer besseren Papierlaterne als aufstieg (mehr dazu unten).

Mit dem 10 -jährigen Jubiläum von Rise ist das Festival mit seiner Aufstellung und seiner einzigartigen Erfahrungsangebote größer als je zuvor. Die Veranstaltung fällt vom 3. bis 5. Oktober ab, und nur begrenzte Tickets sind verfügbar. Wir wissen, dass Rise im Jahr 2025 besonders episch sein wird. Um sich auf die Veranstaltung vorzubereiten, finden Sie hier fünf Dinge, die Sie beim diesjährigen Festival erwarten können.

1. Es ist das größte Sky Lantern Festival der Welt

Schreiben Sie Ihre Hoffnungen auf eine Papierlaterne, geben Sie es leicht und senden Sie sie in den Himmel – das ist die Erfahrung eines Sky -Laternfestivals. Was wie eine einfache, belanglose Aktion auf seinem Gesicht erscheinen mag, floriert schnell zu einem schillernden Display, wenn sie neben einem Meer von Freunden, Familie und Gemeindemitgliedern genau das Gleiche tun. Als größtes Festival der Sky Lantern gibt es keinen besseren Ort, um solche Magie zu erleben, als aufsteigt. Zweimal pro Nacht lassen die Teilnehmer ihre Laternen in verschiedenen Umgebungen in der Mojave -Wüste los und erheben die Träume und den kollektiven Geist eines Menschen.

2. elektronisch, aber live live

Zusätzlich zu Party-Startern wie Oliver Holdens, Coco & Breezy und LP Giobbi wird Rise insbesondere zwei Acts enthalten, die einen großartigen Sweet Spot zwischen Live-Instrumentierung und Tanz-Forward Electronic: Rüfüs du Sol und Offenlegung gefunden haben. Ersteres ist zu einer der größten elektronischen Live -Acts der Welt geworden. Für Ruts ‚jüngste Tour zur Unterstützung ihres 2024 -Albums 2024 Einatmen/ausatmenDas Trio spielte ausverkaufte Shows an massiven Orten wie der Rose Bowl und stieg in einer Nacht mit Lollapalooza an. Die Offenlegung hingegen hat seit ein paar Jahren keine richtige US -Tour mit ihrem Live -Setup gemacht, was ihre bevorstehende Tour (die in der Mitte des Aufstiegs in der Mitte) mit Spannung erwartet wurde. Sie haben einen berühmten Katalog, viele engagierte Live -Änderungen, und es wird garantiert, dass die Feste am Samstag so viel süßer sind.

3. Ein seltener Calvin Harris -Headliner -Set

Calvin Harris war in letzter Zeit verständlicherweise beschäftigt – zum Beispiel hat er und sein Partner Vick Hope im vergangenen Monat ihr erstes Kind gerade begrüßt -, aber er wird in der Wüste am Samstagabend draußen sein, um ein ziemlich seltenes Headliner -Set zu erzielen. Abgesehen von den gelegentlichen privaten Gig -Stateside- oder impromptuen Nachtclub -DJ -Sets hat Harris nicht genau die USA auf Tour gefahren. Sein letztes großes Festivalauftritt war im Oktober 2024, und zuvor gab es Ultra Miami 2024, Hangout 2023 und Coachella 2023.

4. Wenn Sie eine gute Jam -Session lieben, werden Sie Sonntag lieben

Das Lineup am Sonntag ist ein bisschen ein anderer Geschmack als die transzendente Tanzmusik am Freitag und Samstag. Das bedeutet, dass der letzte Tag des Aufstiegs wahrscheinlich einige musikalische Umläufe außerhalb des Skripts, kollidierende Genres und mit ziemlicher Sicherheit ein Gitarrensolo (oder vier) aufweisen wird. Immerhin hat Mayer gerade einen großen Aufenthalt mit Dead & Co. in der Sphäre und ihren Sondermomenten der Singer-Songwriter mit Dead & Co. in San Francisco in San Francisco gespielt. Goose hingegen kehrte dieses Jahr zurück, um zwei Alben zu enthüllen: Alles muss gehen Und Kettenketten -Drachen. Das ist eine Menge neuer Musik von einer Band mit unerbittlicher Kreativität, also schnallen Sie sich für eine Nacht mit Killer Rock’n’Roll an.

5. Füttern Sie Ihren Geist, Ihren Körper und Ihren Geist (und Ihre Ohren)

Über die Zeltaspekte des Aufstiegs hinaus bietet das Nevada Festival einige andere glückselige Erfahrungen. Zum 10-jährigen Jubiläum der Veranstaltung strebt Rise größere und bessere Dinge als je zuvor an, einschließlich einer dreiteiligen kuratierten Reise durch das Festivalgelände im Jean Dry Lake-Bett. Schließen Sie sich anderen Teilnehmern mit einem sequentiellen Abenteuer an, während Sie sich durch drei verschiedene Einstellungen bewegen, während die Sonne auf dem Sand setzt. Sehen Sie sich unterwegs Kunstinstallationen von renommierten Künstlern an, stoppen Sie in einem Halo zur Steigerung der Meditation und interagieren mit unerwarteten Überraschungen. Spüren Sie die gute Vibrationen der Musik, die über jeden Ort und den Sinn für Goodwill und Community, die überall auferstehen, über jeden Standort.