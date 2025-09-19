Jay Leno hat sich dem wachsenden Chor der aktuellen und ehemaligen Late-Night-Gastgeber angeschlossen, die Jimmy Kimmel unterstützt, nachdem ABC seine Show unter Druck der Trump-Administration ausgesetzt hatte.

„Ich bin ein großer Befürworter der Redefreiheit. Ich bin auf Jimmy Kimmels Seite“, bemerkte Leno Reportern zu Reportern, als er am Donnerstag an einem Hollywood Walk of Fame -Zeremonie für den Journalisten Chris Wallace teilnahm. „Sie werden nicht abgesagt, um beliebte Dinge zu sagen. Normalerweise ist es die Wahrheit, die abgesagt wird, also werden wir sehen, was passiert. Ich denke, Jimmy wird auf den Füßen landen, er ist ein talentierter Typ. Er ist lustig. Und mal sehen, was passiert.“

„Es ist ein Komiker, wenn sie es nicht mögen, sehen Sie es sich nicht an“, fügte Leno hinzu.