Jon Stewart nahm eine unerwartete Wendung Die tägliche Show Am Donnerstagabend lobte Donald Trump „den perfekt getönten“ „großartigen Vater“, Donald Trump, inmitten der anhaltenden Kontroverse um Jimmy Kimmels Suspendierung aus ABCs Luftwellen.

Anstatt Kimmels Suspension direkt zu kommentieren, verfolgte Stewart den genialen Ansatz, eine nicht allzu fernige Zukunft zu veranschaulichen, in der alle Medien „administrativ konforme“ sind. „Wir kommen heute Abend aus einem echten Scheißloch, der kriminellen SPOOL, die New York City ist, aus“, sagte er, die Episode vorzustellen. Stewart sendete aus einem goldenen Palast und Trumps Markenzeichen (ein Anzug und ein rotes Krawatte) und verbrachte die ersten zehn Minuten damit, den Präsidenten ein effizientes Lob zu verzeichnen.

Schließlich sprach er die Zensur von Kimmel durch die Trump -Regierung an, indem er auf seine eigene Heuchelei bei der Einschränkung der Redefreiheit hinwies. „Jetzt können einige Neinsager argumentieren, dass die Sprachbedenken der Verwaltung nur ein zynischer Trick, ein dünner Schaltstoff eines Treus, ein Rauchscreen, der eine beispiellose Konsolidierung der Macht und ein einheitlicher Einschüchterung verschleiern; grundsätzlich und kaltes antithetisch zu einem Experiment in einer Verfassungsrepublik-Governance“, drückte Streart. „Einige Leute würden das sagen. Nicht ich, ich finde es großartig.“

Verwandte Video

Um seinen Standpunkt zu veranschaulichen, spielte Stewart mehrere Clip -Pakete mit Trump -Beamten und ihren Sykophanten. Einer konzentrierte sich auf Trump -Beamte, die im Fernsehen offensichtlich ungenaue Informationen verbreiten, während ein anderer Figuren wie Donald Trump Jr., Kari Lake, Rachel Duffy, Pete Hegseth und Trump selbst und scherzte über Gewalt gegen Liberale. Die Ironie ist natürlich, dass die Konservativen die Show von Kimmel auf diese Probleme gefordert haben.

https://www.youtube.com/watch?v=_gxnj3v9lzg