Der Tron Franchise hat die Popkultur viele Geschenke gegeben, aber das vielleicht wichtigste ist seine Musik. 1982 hat der bahnbrechende elektronische Musikkomponist Wendy Carlos mit dem London Philharmonic Orchestra zusammengearbeitet, um das Leben in einem Videospiel zu erfassen. Im Jahr 2010 hat Daft Punk eine eigene Klangwelt für die Erstellung Tron: Vermächtnisführt zu einigen der besten Musik der Gruppe aller Zeiten. Und sie folgen ihnen Trent Reznor und Atticus Ross als Nine Inch Nails, deren Soundtrack für Tron: Ares wurde drei Wochen vor dem Ausdruck des eigentlichen Films veröffentlicht.

Alles, was wirklich wissen Tron: Ares Zu diesem Zeitpunkt geht es auf den Trailern, dass es um ein Computerprogramm (Jared Leto) geht, das am Leben sein möchte. Dies bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren können, den Soundtrack dadurch zu untersuchen, wie gut er als Album funktioniert, und gleichzeitig den Unterschied zwischen einem Soundtrack „Nine Inch Nails“ und einem Soundtrack „Trent Reznor und Atticus Ross“ berücksichtigt – wenn ein solcher Unterschied besteht.

Als Reznor und Ross mit sprachen Folge im Jahr 2024 über ihre Punktzahlen für Luca Guadagninos’s Seltsam Und HerausfordererSie waren in Arbeit auf dem Ares Punktzahl. Zu dieser Zeit sagte Reznor: „Wir werden die Dinge ein wenig verschmieren und einige Menschen wahrscheinlich verwirren und uns dabei verwirren.“ In diesem Fall hat die Verwendung des Spitzners von Nin für dieses Album die Freiheit gegeben, sich in ihre raueren Industriekanten zu lehnen und gleichzeitig Momente der Schönheit und Gnade zu liefern.

Das Album beginnt mit „Init“, was genau das tut, was Sie wollen a Tron Punktzahl von Nine Inch Nails im Sprung-rufen Sie die digitale Welt mit harten Synthesizer-Beats auf, begleitet von einer allgegenwärtigen Unterströmung der Dunkelheit. Es ist ein Cool Track, einer, der nicht „Action!“ schreibt, aber es ist eine effektive Möglichkeit, den Ton festzulegen, bevor er sich mit „As Living wie du brauchst, um mich zu sein“ aufzubauen, die erste der drei hier enthaltenen Songs. „As Living so du brauchst“ ist die erste Single des Albums, und der einzige wirkliche Schlag gegen es ist, dass es nicht ganz die Dynamik von Reznor/Ross ‚herausragender „Kompress/Repress“ hat, um es vorwärts zu bringen. Es ist solide Nin, aber ein bisschen zu verloren in seiner Grobheit, um die Katharsis zu bauen.

In der Zwischenzeit bietet der Song „Ich weiß, dass du es fühlen kannst“ einen Tempo-Ton mit den Texten wie „sobald es beginnt/ alles übernimmt/ in dem Moment, in dem es beginnt/ Ich weiß, dass man es spüren kann, was darauf hindeutet, dass es eine Szene begleiten könnte, in der ein Computerprogramm lebendig wird. Oder vielleicht wird es in einem völlig anderen Kontext verwendet, obwohl es der siebte Track auf dem Album ist, was darauf hinweist, dass es eher früher als später im Film erscheinen könnte. In beiden Fällen ist es bedürftig genug, obwohl es sich nicht als wirklich einprägsam herausstellt.

Das dritte Lied auf dem Album ist „Who to to Forever Live“, was möglicherweise eine absichtliche Königin sein kann oder nicht.Highlander Referenz – Die Daumen drücken es, denn das macht nur Spaß. Der Track kommt auf halbem Weg durch das Album und stellt eine abrupte Tonverschiebung dar, die auf diesen Song hinweist, der vielleicht das Liebesthema des Films ist. Oder vielleicht soll es nur einen existenzielleren Moment aufrufen, wenn Texte wie „Bitte halten Sie mich an/ alle von uns sind hier, um zu sterben/ hier in mir zu bleiben/ alles, was wir jemals hatten, war Zeit.“

Okay, vielleicht ist das Auch romantisch, bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht hat Jared Letos Computerprogramm zu diesem Zeitpunkt im Film eine Liebesbeziehung zum Leben. Was auch immer der Fall sein mag, es ist eine elegante, fast delikate Melodie, die sowohl durch ätherische Vocals von Reznor als auch von Spaniensänger Judeline verankert ist, einem relativen Neuankömmling, der nach der Eröffnung von J Balvin auf Tour im Jahr 2024 sicherlich auf dem Vormarsch zu sein scheint.

Unmittelbar nach „Who Want to Forever Live Forever“ kommt der instrumentelle Track „Building Better Worlds“, der sich in den Synthesizer -Sounds hart genug annimmt, um Erinnerungen an die Musik von Wendy Carlos aufzurufen. Nicht ihre Punktzahl für TronAber voller optimistischer Leichtigkeit – stattdessen sind es die bombastischen Eröffnungsnoten ihrer Punktzahl für Stanley Kubrick’s Ein Uhrwerk Orange das kommt mir in den Sinn.

Die anderen Instrumentalstücke repräsentieren die Art von Reichweite, die Sie von einer Filmpartitur erwarten, von groß und laut bis süß und weich. Emotionen in ihre Arbeit infundieren ist der einzige Bereich, in dem Reznor und Ross in den letzten 15 Jahren wirklich als Komponisten gewachsen sind Das zerbrechlicheUnd Sie können hier in Songs wie „Still Reses“ seine Echos hören. Insgesamt ist es viel mehr

Eine der traurigen Wahrheiten über die Tron Filme sind, dass die ersten beiden nicht wirklich so gut waren: Die erste war eine unangenehme Angelegenheit, die am besten wegen seiner Pioniergebrauch von CGI erinnert wurde, während der zweite ein glücklicher und letztendlich ziemlich unvergesslicher Fortsetzung war. Doch die Musik für beide Filme hat dauer Tron: Ares beeindruckt kritisch oder kommerziell nicht. Denn während dies eine elektronisch getriebene Punktzahl sein mag, gibt es so viele menschliche Berührungen, dass die Kraft des Künstlers, nicht das Medium, durchstrom. Dies ist der bestmögliche Soundtrack für einen Film, der untersucht wird, was es bedeutet, am Leben zu sein.