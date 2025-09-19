Ein neuer Dokumentarfilm, der die letzten sechs Jahre von Ozzy Osbourne’s Life beschreibt, wird ab dem 7. Oktober auf Paramount+ Premiere haben.

Berechtigt Ozzy Osbourne: Keine Flucht von jetzt an keine FluchtDer zweistündige Spielfilm wurde von Tania Alexander inszeniert und folgt Ozzys „sechsjähriger Gesundheitsschlacht, als er ein letztes Mal um ein letztes Mal wieder auf die Bühne kommt“.

Der Film, der in Zusammenarbeit mit der Familie Osbourne produziert wurde, erfasst sich 2019, als Ozzy einen lebensverändernden Sturz erlitt, der ihn zwang, seine zweieinhalbjährige Abschiedstour abzusagen. Der Unfall würde zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen, mit denen der Prinz der Dunkelheit für den Rest seines Lebens umgehen würde.

Alexander hatte in dieser erschreckenden Zeit einen offenen Zugang zu Ozzy und seiner unmittelbaren Familie.

„Er war wochenlang im Krankenhaus“, sagte Aimee Osbourne im Film. „So fallen und nicht in der Lage zu sein, sich wie in der Vergangenheit zurückzuspringen und dann die Tour absagen zu müssen-das war sein größter Herzbruch.“

Setzte die Pressemitteilung des Films fort: „Seine zahlreichen Korrekturoperationen, eskalierende Gesundheitsprobleme und die fortschreitenden Auswirkungen der Diagnose seines Parkinsons. Ozzy Osbourne: Keine Flucht von jetzt an keine Flucht Liefert ein mutiges, ungeschminktes und zuordenbares Porträt eines Mannes und zeigt, wie Ozzys anhaltende chronische Schmerzen seine psychische Gesundheit beeinflusst und die Musik, die er in dieser Zeit gemacht hat, informiert. “

Der Dokumentarfilm folgt auch der Entstehung von Ozzys zwei Soloalben, die mit Produzent Andrew Watt – 2020 – aufgenommen wurden Gewöhnlicher Mann und 2022 von Grammy ausgezeichnet Patientennummer 9 – sowie sein heldenhaftes Finale beim Konzert „Back to the Anfang“ im vergangenen Juli in seiner Heimatstadt Birmingham.

Laut der Pressemitteilung war es nicht beabsichtigt, ein posthume Film zu sein.

„Nach seinem Tod am 22. Juli 2025 ist der Dokumentarfilm jetzt ein Beweis für Ozzys Mut, Witz, Entschlossenheit und Talent – Qualitäten, die sicherstellen, dass er ein Held für Millionen auf der ganzen Welt bleibt“, heißt es in der Pressemitteilung.

In addition to his family, many of Ozzy’s musical colleagues were interviewed for the film: Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan and Slash (Guns N‘ Roses), Robert Trujillo and James Hetfield (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Ozzy’s longstanding guitarist Zakk Wylde, Andrew Watt, Billy Morrison, Tom Morello (Wut gegen die Maschine), Mike Inez (Alice in Ketten) und Billy Corgan (Smashing Pumpkins).

Ozzy Osbourne: Keine Flucht von jetzt an keine Flucht wurde von UK Production House Echo Velvet in Zusammenarbeit mit den Osbournes und MTV Entertainment Studios produziert. Der Dokumentarfilm wird Executive von Bruce Gillmer und Amanda Culkowski (MTV Entertainment Studios), Phil Alexander und Sharon Osbourne produziert.

Inzwischen gab Ozzys zuvor angekündigte Memoiren, Letzte Ölungwird am selben Tag in die Regale kommen, an dem der Dokumentarfilm am 7. Oktober Premiere hat. Vorbestellungen werden hier noch nicht abgeschlossen.

Sehen Sie sich den Trailer an und sehen Sie sich das Filmplakat unten an.

