David Letterman hat sich eingelegt Jimmy Kimmel Live! Auf unbestimmte Zeit aus der Luft gezogen, nachdem der FCC -Vorsitzende Brendan Carr über Kommentare von Kimmel über den Tod von Charlie Kirk drohte.

Laut Deadline nannte Letterman am Donnerstag beim Atlantic Festival das „Elend“, als er beim Atlantic Festival sprach. „Es ist lächerlich“, sagte er. „Sie können nicht herumfeuern, weil Sie Angst haben oder versuchen, einer autoritären kriminellen Verwaltung im Oval Office zu überlegen, so dass dies nicht so funktioniert.“

Dann beugte sich Letterman in seine Erfahrungen mit dem Knacken von Witzen über sechs verschiedene US -Präsidenten: „Der Punkt ist, dass diese Leute zu Recht oder fälschlicherweise, genau oder vielleicht ungenau im Namen der Komödie verprügelt wurden, nicht ein einziges Mal, dass wir von irgendjemandem aus einer Regierungsbehörde, geschweige denn dem FCC, gepresst wurden.“

„Dieser Typ (bei) der FCC sagte:“ Wir können die Dinge auf einfache Weise tun. Wir können die Dinge auf die harte Tour machen „, fügte er hinzu. „Wer stellt diese Schläger ein? Mario Puzo?“