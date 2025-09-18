Gwar hat gerade ihre Herbst „Return of Gor Gor Tour“ gestartet, als sie weiterhin ihr 40 -jähriges Bestehen als Band feiern. Schwere Folge Kürzlich mit Blöthar, dem Berserker, mit Front-Thing getroffen, um die Tour und vieles mehr zu besprechen.

Der intergalaktische Barbarian traf uns in Lucky 13 Saloon in Brooklyn, New York, wo wir ihn fragten, wie die Fahrt seit 40 Jahren aussieht. „Hol es, gelinde gesagt zu sagen“, antwortete Blulthar. „Wie eine Blockflume oder so. Nur ständig stürzen und aufsteigen und auf den nächsten Tropfen warten. Es war eine tolle Zeit.“

Blulthar sprach auch über die Rückkehr des Dinosaurier-Maskottchen-Gor-Gors der Band und der aktuellen nordamerikanischen Tour von Gwar mit Unterstützung von Helm, Zwergen und Blutgängern (hier Tickets aufnehmen).

Darüber hinaus sprach der Sänger die Entscheidung der Trump -Regierung an, die Finanzierung an das Unternehmen für öffentliche Rundfunk zu senken und seine jüngste PSA gegen den Gesetzentwurf auszudehnen. „Als junger Mann sah ich zu, wie Ginger Baker mit dem Schlagzeuger von Ratt auf ein Drum-off hat Rockschule Auf PBS „, erinnerte sich Blulthar.“ Das werden Sie im Netzwerkfernsehen nicht finden. „

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne Anfang dieses Sommers diskutierte Blulthar auch die Auswirkungen, die Black Sabbaths Musik auf ihn hatte, und bemerkte: „(ihre Musik) hat mich verändert. Die Idee, Horrorfilme und die Gothic in Heavy Metal zu bringen, faszinierte mich wirklich und das hatte viel mit den Themen Gwar.“

Sehen Sie sich unser volles Interview mit Blulthar, dem Berserker, oben an

