Diese Liste wurde ursprünglich im Herbst 2023 veröffentlicht. Sie wurde im Rahmen der Live -Musikwoche der Konsequenz aktualisiert und erweitert.

Wenn es ein Wort gibt, das die Herausforderung eines Herstellers eines Konzertfilms verkörpert, dann ist es „Capture“. Wie können Sie Kameras und Klang und Bearbeiten verwenden, um nicht nur Live -Performance darzustellen, sondern seine rohe Energie an ein Publikum so zu liefern, dass seine Kraft auch Jahrzehnte später spürbar ist? Es ist sicher eine schwierige Aufgabe, aber es ist nicht unmöglich – wie die Filme auf dieser Liste beweisen.

Da die Grenze zwischen „Musikdokumentarfilm“ und „Konzertfilm“ ein wenig verschwommen sein kann, haben wir eine Regel für diese Liste erstellt: Während wir diese Titel nicht mit Stoppbekehlchen angesehen haben, benötigten wir, dass ungefähr 50% des Films aus dem Künstler bestehen mussten, das für ein Live -Publikum auftrat. Es war eine wichtige Regel, denn was an diesem Genre sichtbar wird, ist, wie viel Kontext in diesen Geschichten eine Rolle spielt – der Kontext, der normalerweise nur mit dem Verständnis dessen, was in dieser Nacht hinter der Bühne geschah, oder was zu dieser Zeit in der Welt geschah.

Viele dieser Filme sind nicht nur wegen der beteiligten Künstler ikonisch, sondern auch wegen dessen, was sie über den Moment zu sagen haben, in dem sie gedreht wurden. Aber auch viele dieser Filme sind ikonisch, weil sie Rockstars, unsere modernen Götter und sie gleichzeitig menschlich und unsterblich fühlen. Wie diese Kameras aufgezeichnet, die von diesen Herausgebern eingehalten wurden, erleben wir die Kämpfe des Künstlers sowie ihre Triumphe… alle für die Nachwelt festgehalten, die kurzlebigen, die für die kommenden Generationen aufbewahrt werden.

Viele dieser Künstler – und einige der tatsächlichen Touren selbst – enthalten ebenfalls auf unserer Liste der 100 besten Touren aller Zeiten. Schauen Sie sich das an und sehen Sie, welche anderen großartigen Konzerte Sie IRL auf unserer Liste der 10 einzigartigsten Touren von Herbst 2025 sehen können.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor