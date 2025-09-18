Tim Robinson hat zu diesem Zeitpunkt eine sehr etablierte Marke, und sie ist sicherlich im neuen Trailer für seine bevorstehende HBO-Comedy-Serie ausgestellt Die Vorsitzende Firmain dem Robinson als Familienvater vorgestellt wird, der versucht, eine „große kriminelle Verschwörung“ zu klären. Es wird natürlich viel schreien.

Begleitet von den Dulcet -Tönen von Christopher Cross ‚„Ride Like the Wind“ zeigt der Trailer Robinsons William Ronald Trosper, der versucht, seine Ermittlungen mit seinem Familienleben auszugleichen, da seine besorgte Frau (Lake Bell) Bedenken hat, was er vorhat. „Die Leute sind da draußen verrückt“, bemerkt William.

Die Show der Show wurde von Robinson und Zach Kanin erstellt und umfasst auch Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco und Lou Diamond Phillips. Die erste Folge von Die Vorsitzende Firma Will Premiere am 12. Oktober auf HBO und HBO Max, wobei die restlichen sieben Folgen an Sonntagen wöchentlich laufen. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten sowie in unserem kompletten Rang für jede Skizze aus Ich denke, Sie sollten mit Tim Robinson gehen.

https://www.youtube.com/watch?v=b0ldmhagdnu