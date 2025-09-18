Es gibt nur wenige Filmemacher, die uns dazu bringen, wie Paul Thomas Anderson aufzusetzen und aufmerksam zu machen, vor allem, weil seine Filmographie so vielfältig ist, wobei jeder Film einen einzigartigen Inspirationspunkt darstellt. Mit Eine Schlacht nach der anderenEr zieht eine bemerkenswerte Ensemble -Besetzung von Leonardo DiCaprio für einen Film zusammen, der seltsamerweise am besten als Action -Komödie in epischer Ebene beschrieben wird.

Wenn Sie sehr hart schiefen, können Sie die Art und Weise herausfinden, in der sie Eine Schlacht nach der anderen wurde von Thomas Pynchons Roman inspiriert VinelandDas zweite Pynchon -Buch, das Anderson für einen Film angepasst hat (das erste Wesen Inhärentes Laster). In diesem Fall jedoch, Vineland ist viel mehr ein lockerer Ausgangspunkt, als Anderson seine Geschichte der Revolutionäre der 1960er Jahre in den heutigen Tag bringt.

Der Film beginnt mit der Einführung von Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), einer wichtigen Figur der semi-kontumenten revolutionären Gruppe The French ’75, und ihres loyalen Welpen eines Partners, Sprengstoffs Experte Bob (DiCaprio). Perfidia hat absolut keine Angst, da sie einen Angriff auf ein Einwanderungsfindungszentrum leitet, eine Qualität, die sie zu einer sexuellen Besessenheit für den heftig rassistischen Kommandanten des Zentrums, Steven Lockjaw (Sean Penn), macht. (Dieser Klassiker Gemeinschaft Bit ist so ziemlich der Untertext ihrer ersten gemeinsamen Szene.) Leider, als eines der gewalttätigen politischen Aktionen der 75er Jahre – was eine starke Ähnlichkeit mit einem Banküberfall hat -, spaltet sich die Gruppe auf, wobei diejenigen, die sich verstecken können, und diejenigen, die erwischt werden, den Preis bezahlen.

Während Perfidia zu unbekannten Teilen entkommt, bleibt Bob mit seiner und Perfidias kleinen Tochter in Amerika, die wir als nächstes 16 Jahre später als Teenager Willa (Chase Infiniti) treffen, stark und klug und mehr als ein wenig frustriert von der Stoner -Chaos eines Menschen, das ihr Vater ist. Trotzdem genießen Willa und Bob den relativen Frieden in ihrer ruhigen Stadt in Zentralkalifornien, bis eine Kette von Ereignissen dazu führt, dass ihre Identität Lockjaw ausgesetzt ist, der die Jahre damit verbracht hat, das Militär weiter voranzutreiben, und sogar die Aufmerksamkeit der Geheimgesellschaft als Weihnachtsabenteurer auf sich zog.

Dies stellt ein episches Katzen-Maus-Spiel auf mehreren Ebenen ein, da Lockjaw alle seine Ressourcen verwendet, um Bob und Willa aufzuspüren, zu dem auch die Einsatz bewaffneter Truppen auf dem Boden in einer kleinen Stadt, die Highschool-Kinder befragt und einen gewaltfreien Protest manipuliert, zu einem vollständigen Riot. Auf der Seite von Bob und Willa sind die verbleibenden Überreste der französischen Bewegung der 75er Jahre sowie Freunde wie Willas Kampfkunst Sensei/lokaler Geschäftsmann Sergio St. Carlos (Benicio del Toro). So ist es fast ein fairer Kampf.

Das Endergebnis ist etwas Relativ Singulares, die Art von Film, die, wie erwähnt, am besten als Action -Komödie beschrieben werden, sich aber viel größer anfühlt, als diese Wörter zulassen. Vielleicht liegt es daran, dass die Komödie relativ gerade gespielt wird. Vielleicht liegt es daran, dass die Aktion gut genug ist, um sie zu erhöhen. Oder vielleicht ist es nur so, dass ein großer alter Filmstar wie Leonardo DiCaprio im Zentrum der Dinge eine Möglichkeit hat, die Perspektive zu verlagern.

Einer der großen Gründe, warum DiCaprio einer der endgültigen Schauspieler seiner Generation ist, ist die Art und Weise, wie er in großen Autoren vertraut und sich ohne Bedenken hinsichtlich Ego oder Eitelkeit in ihre Hände bringt. Es ist ein Ansatz, der zu unglaublichen Darbietungen in so vielen Filmen geführt hat, einschließlich Der Wolf der Wall StreetAnwesend Es war einmal in HollywoodAnwesend Mörder des BlumenmondesGanz zu schweigen von seinem Oscar -Sieg für seine Arbeit in Alejandro G. Iñárritu’s Der Revenant.

Hier ist Bob das Beste von einem Helden und verbringt den größten Teil des Films, während er einen Bademantel trug – doch Sie können Ihre Augen immer noch nicht von ihm abhalten und all Ihren Vertrauen in ihn legen, um Willa zu finden, bevor es zu spät ist. Es ist die Art von Filmstarmagie, die nach einigen Jahrzehnten auf der großen Leinwand, eine hoffentlich nicht sterbende Kunst, möglich ist.

Während DiCaprio der größte Name in der Besetzung sein mag, spielt der Film wie ein echtes Ensemble mit fantastischen Darstellern auf allen Ebenen. Dies schließt die immer wundervolle Regina Hall, Wood Harris und Alana Haim ein, die als französische ’75-Mitglieder sowie Benicio del Toro einen auffälligen Eindruck hinterlassen haben und seine scheinbar endlosen Tiefen müheloser Coolnungen hervorrufen. Teyana Taylor zerreißt den Bildschirm in ihren Szenen, auf eine Weise, die keine Frage lässt, warum Lockjaw von ihr besessen sein könnte, während Chase Infiniti eine wahre Offenbarung als ihre Tochter ist und die gleiche Ebene der heftigen Entschlossenheit erfasst und gleichzeitig sehr zustimmig bleibt. Und Sean Penn bastelt einen modernen Bösewicht, der ebenso lächerlich und erschreckend ist. Die Art von Kerl, bei dem du ihn lachen willst, außer dass du die Konsequenzen für dieses Lachen kennst, wird es nicht wert sein.

Michael Bauman bringt eine unglaubliche Bewegung in die Kinematographie mit, wobei einige unglaublich kinetische Kameraarbeit an ihren größten Action -Szenen beteiligt sind. Der Film glüht besonders in den sanften Hügeln von Zentralkalifornien, die dank der Geschwindigkeit, mit der die Kamera über sie stürzt, hypnotisch werden. Wirklich, alle Arbeiten unter der Leitung sind erstklassig. Der Produktionsdesigner Florencia Martin macht einen schönen Job, um so viele gelebte Details in die wilde Räume, die dieser Film erfordert, aufzunehmen.

Wie erwähnt, Eine Schlacht nach der anderen ist heute im Wesentlichen festgelegt, was bedeutet, dass im Gegensatz zu den Charakteren in Pynchons ursprünglichem Text die Revolutionäre im Herzen der Geschichte nicht dazu inspiriert waren, durch den Vietnamkrieg gegen das System zu rebellieren. Stattdessen wurden sie von der Welt inspiriert, wie es vor 16 Jahren war, und die Welt wie jetzt.

In der Tat hat der Weg etwas relativ Schockierendes Eine Schlacht nach der anderen Kommentare zu diesem Moment in der Zeit; Es scheint fast so, als würde die Produktion auf dem gestern umwickelten Film im Gegensatz zu Mitte 2024 eingewickelt. Doch während sein Fokus auf Fragen der politischen Macht, der Einwanderung und des Aufstiegs der weißen Vorherrschaft nur allzu relevant ist, verliert Anderson seine Charaktere nie aus den Augen und die unterschiedlichen Möglichkeiten, in denen sie sich verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein wunderbar geeigneter Titel, der die Idee erfasst, dass es mit einigen Kriegen keinen Sieg gibt. Was zählt, ist, dass Sie weiter kämpfen.

Eine Schlacht nach der anderen kommt am 26. September in den Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=kqupdvxznpk