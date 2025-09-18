Streaming von YouTube, es ist Samstagabend live Die Show, die einzigartigere Menschen in den USA erreicht als jeder andere YouTube -Kanal, laut einem neuen Bericht von Digital I.

Der Bericht wurde vom 1. Januar bis zum 30. Juni dieses Jahres gemessen und „Reach“ verfolgt, eine Metrik, die versucht, einzigartige, authentische Zuschauer zu erfassen. Ein Kanal wie Mr. Beast könnte mehr Abonnenten und reine „Ansichten“ haben als SNL, Aber einige dieser Uhren stammen vielleicht nicht von Menschen, und einige sind wiederholt-die stereotypen 12-Jährigen, die Mr. Beast-Wiedergabelisten im Hintergrund durchschläfen, während sie Minecraft oder Roblox durchführen.

Digital Ich schätzt das Snl erreicht 38,6 Millionen einzigartige Menschen über YouTube, „mehr als jeder andere“ Kanal. Vielleicht eine Überraschung angesichts des Rufs von YouTube, aber die Top 10 sind meist traditionelle Medien, darunter ABC News (33,3 Millionen), NBC News (30,7), IGN (30,0), CNN (29,7), ESPN (29,0) und Forbes (28,4). Die Top 10 werden von YouTube -Filmen bei Nr. Abgerundet. 2 (35,4), Netflix bei Nr. 9 (27,8) und die NFL bei 10 (27,7). Es ist darauf hinzuweisen, dass YouTube jünger verdreht, was das Fehlen von Kabelwäldern wie Fox News erklären könnte.

„SNL“ war auch das am meisten gesuchte Thema auf YouTube während des Zeitraums, der von gesteuert wurde SNL50: Das Jubiläumsspecial. „Kendrick“ kam bei Nr. 2, getrieben von einem massiven Super Bowl -Anstieg, und „Mr. Beast“ erschien bei Nr. 5. Der größte Teil der anderen Elternschaft konnte erraten: Frau Rachel, Bluey und Cocomelon. Das Wort „Trump“ erscheint bei Nr. 10 In der Suche.

Samstagabend live hat so ziemlich immer vorbereitete Segmente gemacht, aber ihre aktuelle digitale Dominanz kann wahrscheinlich auf eine Strategie zurückgeführt werden, die mit den „digitalen Shorts“ der Lonely Island in der Saison 2005/06 begann. SnlDie Bekanntheit erreichte während des mit Stars besetzten 50-jährigen Jubiläums einen weiteren HöhepunktAnwesend Aber jetzt ist das vorbei, wir haben bedeutende Besetzungsunschärfen und die Ankündigung neuer Spieler gesehen.