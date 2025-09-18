<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Michael Chiklis, Rob Corddry, Mary Stuart Masterson und Real-Life Inspiration Mike Flynt setzten sich mit Kyle Meredith zusammen, um darüber zu sprechen Der Seniorein Fußballdrama, das auf Flynts unglaubliche wahre Geschichte basiert. In dem neuen Film spielt Chiklis Flynt, der der älteste Menschen war, der jemals College -Football spielte, als er seine letzte Saison im Alter von 59 Jahren beendete. Es handelt sich um eine Geschichte der Erlösung, Belastbarkeit und zweiten Chancen. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

„Ich habe diese Geschichte gelesen und sie sofort gefühlt“, sagt Chiklis. „Ein Freund schrieb mir:“ Weine ich über einen Fußballspieler, der gerade einen Block gemacht hat? “ Ich sagte: „Ja, Sie sind, Sir.“ Aber es war eine der erfreulichsten Erfahrungen meiner gesamten Karriere. “

In der Zwischenzeit war Flynt am Set da, eine ständige Präsenz und half Chiklis, die Rolle mit Ehrlichkeit und Tiefe zum Leben zu erwecken. „Er war nicht nur eine Referenz – er war mein größtes Kapital“, erinnert sich Chiklis. „Ich könnte mich drehen und sagen: ‚Hey Mike, was ist hier wirklich passiert?'“

Corddry und Masterson, die Flynts skeptischen Trainer und besorgte Frau spielen, sprach ebenfalls darüber, in die Schuhe der echten Menschen einzusteigen. „Sie werden von der echten Eileen angestarrt“, lacht Masterson und bezieht sich auf die reale Mrs. Flynt, die auch oft am Set war. „Es war zunächst einschüchternd, aber sie und Mike waren wunderbar. Unterstützend. Wie Mitarbeiter.“ Was Corddry betrifft, das für seine komödiantische Arbeit bekannt ist, war mit Druck eine ernsthafte Rolle gespielt: „Sie wollten Leichtigkeit, aber keine Witze. Der Typ war exzentrisch. Aber sobald die Geschichte übernimmt, hört sie auf, ein Zirkus zu sein und wird zu echtem Einsatz.“ Das Gleichgewicht von Humor, Demut und Menschheit macht das aus Der Senior auffallen. Wie Masterson es ausdrückt: „Dies ist nicht nur ein Sportfilm – es geht um Glauben, Vergebung und Gemeinsamkeiten.“

Hören Sie sich Michael Chiklis, Rob Cordry, Mary Stuart Masterson und Mike Flynt darüber sprechen Der Seniorund mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

