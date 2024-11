Denzel Washington reist von Rom nach Wakanda: Der Oscar-Schauspieler hat bekannt gegeben, dass er die Hauptrolle übernehmen wird Schwarzer Panther 3.

Washington teilte die Neuigkeiten während eines Auftritts im Internet mit Today Show Australien. „Ich bin nur daran interessiert, mit den Besten zusammenzuarbeiten – ich weiß nicht, wie viele Filme ich noch machen werde, wahrscheinlich nicht so viele. Ich möchte Dinge tun, die ich noch nicht getan habe.“ Anschließend stellte der 79-jährige Schauspieler einige seiner bevorstehenden Projekte vor, darunter auch eine „Rolle im nächsten“. Schwarzer Panther.“

Marvel hat einen dritten noch nicht offiziell angekündigt Schwarzer Panther Film nach der Veröffentlichung von Black Panther: Wakanda für immer im Jahr 2022. Allerdings bestätigte Marvel-Chef Kevin Feige zuvor, dass er „Gespräche“ mit dem Autor und Regisseur Ryan Coogler über eine mögliche Fortsetzung geführt habe.

Es wäre sinnvoll, warum Washington sich an einem beteiligen möchte Schwarzer Panther Film angesichts seiner engen persönlichen Verbindung zum Originalstar des Films, dem verstorbenen Chadwick Boseman. Washington half dabei, Boseman die Teilnahme an einem Schauspielprogramm an der englischen Universität Oxford zu ermöglichen, in dem Boseman später die Hauptrolle spielte Ma Raineys schwarzer Hinterndas von Washington produziert wurde. Washington lobte Boseman auch dafür, dass er ihn ermutigt hatte, seine jetzige Frau, Taylor Simone Ledward, zu heiraten.

Als nächstes ist Washington zu sehen Gladiator IIder am 22. November in den Kinos startet.