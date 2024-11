Kid Rock und Nickelback werden die Headliner der Ausgabe 2025 von Rock the Country sein, einem 10-tägigen Wandermusikfestival, das im Frühjahr und Sommer 10 Kleinstädte in den Vereinigten Staaten besuchen wird. Darüber hinaus werden die beiden Acts im Juni 2025 als Headliner beim Pepsi Rock the South Festival in Cullman, Alabama, auftreten.

Die Reihe zweitägiger Rock the Country-Konzerte beginnt am 4. und 5. April in Livingston, Louisiana, und endet am 25. und 26. Juli in Anderson, South Carolina. Das dreitägige Pepsi Rock the South Festival findet in der Mitte des Programms vom 19. bis 21. Juni in Cullman, Alabama, statt.

Tickets sind auf der offiziellen Rock the Country-Website erhältlich, wo Sie die spezifischen Aufstellungen für jede Stadt sehen können. Für das Pepsi Rock the South Fest können Tickets hier erworben werden.

Kid Rock und Nickelback werden an allen Stationen auftreten und ein Line-up leiten, zu dem auch Hank Williams Jr., Lynyrd Skynyrd, 3 Doors Down, Travis Tritt, Aaron Lewis von Staind, Gavin Adcock, Tracy Lawrence, Diamond Rio und mehr gehören.

Zu jedem Termin gehört auch eine „90er-Happy-Hour“-Bühne mit Künstlern wie Shenandoah, Mark Chestnutt, Jo Dee Messina, Sammy Kershaw, Deana Carter, Afroman, Ying Yang Twins, Tone Loc und Dee Jay Silver.

„Wir freuen uns wirklich darauf, auf Tour zu gehen und einige tolle Städte zu besuchen, insbesondere Orte, an denen wir noch nie zuvor gespielt haben“, sagte Nickelback-Bassist Mike Kroeger. „Es ist etwas Besonderes, mit den Fans in diesen Communities in Kontakt zu treten, und wir sind bereit, unser Bestes zu geben und das Land wirklich zu rocken.“ Ich kann es kaum erwarten, euch alle da draußen zu sehen!“

Die vollständige Terminliste sowie die Poster für die Festivals „Rock the Country“ und „Pepsi Rock the South“ finden Sie weiter unten.

Kid Rock und Nickelback „Rock the Country“ Tourdaten 2025:

04/04-05 – Livingston, LA @ Livingston Fairgrounds

25.-26.04. – Knoxville, TN @ Greenback’s Maple Lane Farms

05/02-03 – Poplar Bluff, MO @ Brick’s Off Road Park

05/09-10 – Ocala, FL im Florida Horse Park

30.–31.05. – York, PA @ York Expo Center

13.-14.06. – Hastings, MI im Barry Expo Center

19.-21.06. – Cullman, AL @ York Farms (Pepsi Rock the South Festival)

20.06. – 21.06. – Little Rock, AR auf dem Arkansas State Fairgrounds

07/11-12 – Ashland, KY @ Boyd County Fairgrounds

18.-19.07. – Sioux Falls, SD @ WH Lyon Fairgrounds

25.–26.07. – Anderson, SC @ Anderson Sports & Entertainment Center