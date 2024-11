Wann St. Denis Medical Star Wendi McLendon-Covey spricht ziemlich intensiv über ihre neueste Rolle. „Sie ist eine ehemalige Onkologin, die dachte: ‚Weißt du was? Ich wette, ich könnte das von innen heraus ändern. Ich werde Administrator.‘ Und sie bekommt den Job und ist am Arsch, weil es immer ein harter Kampf ist. Du bettelst ständig um Geld und versuchst, alle glücklich zu machen, und hier geht es um Leben und Tod. In diesem Job möchte man wirklich keinen schlechten Tag haben.“

Um es klar zu sagen: St. Denis Medicaldas gerade auf NBC Premiere hatte, ist ein Komödie. Aber es ist auch eine Komödie, die sich intensiv mit der aktuellen Lage des Gesundheitswesens in Amerika und den fleißigen Fachkräften befasst, die sich Tag für Tag damit auseinandersetzen müssen. Es ist die erste Mainstream-Sendungskomödie, die seit Ausbruch der Pandemie in einem Krankenhaus spielt – obwohl das nicht die einzige Eigenschaft ist, die ihr heute ein frisches Gefühl verleiht.

„Ich denke, dass die Welt, die wir hier aufbauen St. Denis ist so einzigartig“, erzählt Star Allison Tolman Folge und andere Presse während eines kürzlichen Besuchs am Set. „Weil es eine Komödie ist, die aber auch nicht die Dinge anprangert, die an unserem Gesundheitssystem wirklich scheiße sind. Die Dinge, die am Beruf einer Krankenschwester wirklich scheiße sind. Aber man verstrickt sich auch nicht zu sehr darin.“

St. Denis wurde von Eric Ledgin und Justin Spitzer kreiert, die zuvor bei NBC zusammengearbeitet hatten Supermarkteine Show, die im Laufe ihrer sechs Staffeln von der Kritik gelobt wurde, weil sie Einzelhandelsarbeitern ein differenziertes Rampenlicht gab – ein Geist, der sich auf diesen neuen Arbeitsplatz überträgt. Supermarkt Alaun Kaliko Kauahi ist ebenfalls Mitglied der St. Denis Besetzung, und obwohl sie der Meinung ist, dass die Serien einige deutliche Unterschiede aufweisen, ist sie wirklich glücklich, Teil der neuen Serie zu sein.

„So sehr ich es geliebt habe Supermarkt „Das hätte ich schon ewig gemacht – es ist schön, einen Gang wechseln und etwas Neues ausprobieren zu können“, sagt Kauahi. „Wir alle gehen mit so viel Respekt an diese Show heran, vor dem, was (Krankenschwestern) tun, insbesondere nach einer Pandemie wie unserer. Es ist für alle da, aber im Hinterkopf dient es den Beschäftigten im Gesundheitswesen. Das ist es, wer diese Show sehen und sie hoffentlich genießen, sich mit ihr identifizieren und nach einem wirklich anstrengenden Tag lachen möchte.“

Einer der Hauptdarsteller der Besetzung ist David Alan Grier, der einen Arzt spielt, der vor Jahrzehnten „stillschweigend aufgehört“ hat. Er war dabei, als dieser Begriff entstand.“ Der Ton St. Denis „Das Einzige, was ich Ihnen sagen werde, ist das Einzige, was ich Ihnen sagen werde, vom Löwen in …“, sagt er gegenüber Reportern Der Zauberer Von „Men On…“ bis hin zu allen Charakteren, die ich spiele, gehe ich immer auf die gleiche Weise vor: Ich versuche, die Menschlichkeit in dieser Person oder Figur zu finden. Der ganze Mensch. Die Technik ändert sich also nicht, es ist nur das Genre.“

Und er fügt hinzu: „Die Komödien, die ich am meisten liebe, sind diejenigen, die wirklich für immer gespielt werden.“ Nicht zum Lachen, sondern zum Festhalten – für welches Ziel auch immer, in der Szene oder in der Show. Für mich ist das das Lustigste.“

Mekki Leeper, die eine brandneue Krankenschwester im Personal spielt, stellt fest, dass dies mit Ausnahme einiger Shows wie z Peelings Und Kinderkrankenhausdie meisten medizinischen Shows „sind wirklich ernst. Es macht also Spaß, etwas Leichteres zu machen, weil es meiner Meinung nach widerspiegelt, wie es ist, ein echter Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu sein. Sie sind sehr lustig, denn wenn man sich in einer solchen Umgebung befindet, kann man nicht anders, als einen sehr guten und dunklen Sinn für Humor zu haben.“

„Ja, ich habe das Gefühl, dass es mehr als nur Spott ist“, stimmt Darsteller Kahyun Kim zu. „Ich finde es lustig Weil es ist so real.“ Kims Mutter arbeitet in einem koreanischen Krankenhaus, sagt sie: „Ich bin also in einem Krankenhaus aufgewachsen und habe das Gefühl, dass es dort ziemlich ähnlich ist. Alle Kollegen meiner Mutter sind ziemlich lustig. Sie lachen viel.“